I gioielli anni ’80 sono un vero e proprio trend autunno-inverno 2022/2023. Un ritorno nostalgico di gioielli eccentrici, esagerati, con essenza barocca e uno stile davvero inconfondibile.

Gioielli anni 80: un ritorno nostalgico

I gioielli anni ’80 stanno tornando di moda, per un ritorno davvero nostalgico.

Stiamo parlando di gioielli eccentrici, esagerati, con uno stile barocco inconfondibile. I gioielli sono stati al centro di una piccola rivoluzione. Da un lato la donna cercava di conquistare autorità e rispetto con il power dressing, con tailleur firmati Armani e tailoring di stampo maschile, e dall’altro c’era il desiderio di sdrammatizzare il lato più serio della moda con dettagli più appariscenti ed eccentrici, tramite i gioielli. Le ispirazioni per questi gioielli sono tantissime, diverse nei materiali e nelle forme, dalla geometria fino al mondo animale, con creazioni stravaganti per arricchire l’outfit.

La prima ad introdurre la bigiotteria nella moda è stata Coco Chanel e negli anni 80 Karl Lagerfeld, alla direzione creativa del marchio, ne ha raccolto l’eredità, facendo di questi gioielli eccentrici uno dei trend assoluti dello stile Eighties. Christian Lacroix e Yves Saint Laurent hanno seguito questo stile. Icone storiche, come Madonna, in questi anni hanno mostrato il lato più sfrontato e ribelle della gioielleria.

Moda e tendenza gioielli anni ’80

Per l’autunno-inverno 2022-2023 tornano in voga i materiali degli anni ’80, come resina colorata, plexiglass, pietre, cristalli, dettagli smaltati e oro giallo. Collane lunghe, bracciali rigidi, catene a maglie oversize, pendenti e orecchini eccentrici accompagnano alla perfezione il look business chic, elegante e sensuale. La resina e le declinazioni più pop enfatizzano il lato psichedelico di brand come La Manso, che offre coloratissimi anelli in resina e choker in maglia di metallo con pendente a cuore, già particolarmente amati. Chanel ha deciso di riportare in tendenza dei bangle colorati impilati uno sopra l’altro, orecchini di resina, choker abbinati a cascate di collane e maxi spille dorate per decorare maglioni e abiti in tweed. Saint Laurent si concentra sulla combinazione black and gold, con giacche oversize in pelle nera e gioielli dorati eccentrici e vistosi. Max Mara punta sulle collane di perle, arricchite con strass. Miu Miu punta sull’estetica schoolgirl con maglioni crop a rombi, minigonne a vita bassa, giacche e trench scozzesi, con calzettoni a vista. Per aggiungere un tocco nostalgico ha scelto collane colorate dai richiami infantili, con perline e charms con animaletti, bracciali a polsino con strass e choker con macro dettagli in metallo. Versace ha scelto le nuance più seducenti, con una singola voluminosa perla sugli anelli e collier dorati con cristalli e cinture gioiello con charm, greche e meduse. Gucci ha puntato tutto sui cristalli, con cascate luminose che pendono dal collo. Moschino punta sui richiami più barocchi, con orecchini chandelier, croci dorate, orecchini con maxi perle a goccia. Emporio Armani aggiunge un tocco di colore con collane dalle maxi sfere illuminate di paillettes. Coach ha scelto di riprendere il lato più pop, abbinando occhiali dalle montature in acetato colorato con orecchini pendenti a tappo di birra o orsetti in resina. Aurelie Bidermann ha deciso di rievocare le atmosfere dello Studio 54, ispirandosi ai gioielli oversize di Diana Ross, con pietre cabochon, conchiglie e cascate di sfere dorate. Prabal Gurung ha creato orecchini pendenti con un cerchio di perle e pietre oversize, mentre Laquan Smith ha scelto di creare anelli e bracciali voluminosi, che riproducono conchiglie, onde del mare e teste feline.