Mantenersi in forma e condurre uno stile di vita sano è importante per stare bene. Per poterlo fare, bisogna seguire una alimentazione corretta e sana proprio come fa l’attrice e diva di Hollywood Nicole Kidman che segue la dieta 80/20, un metodo davvero particolare che dà ottimi contributi. Ecco come seguirla e l’integratore da abbinare.

Dieta 80/20 di Nicole Kidman

Sono diversi i regimi alimentari che aiutano, se seguiti in modo costante, di ottenere ottimi risultati. Una di quelle maggiormente in voga è la dieta 80/20 che è seguita anche da molti personaggi dello spettacolo, come Nicole Kidman per mantenere il suo fisico in forma in varie occasioni e momenti. Più che una dieta, è un metodo creato da Teresa Cutter, chef e autrice del libro The 80/20 diet.

Si basa su un funzionamento molto semplice, ma efficace al tempo stesso. 80/20 fa riferimento al tipo di alimenti che è possibile consumare. L’80% sono i cibi sani e nutrienti da mettere nel piatto, mentre il restante 20% è dedicato agli sfizi e allo strappo alla regola, ovvero quegli alimenti iper calorici che solitamente non sono ammessi in una dieta.

Grazie a questo metodo è possibile consumare del pesce al vapore oppure lesso, ma anche un dolce o un pezzo di cioccolato a fine pasto senza rinunce o compromettere i sacrifici della dieta. Una pizza a settimana con gli amici è assolutamente concessa, ma non bisogna lasciarsi andare a bagordi oppure abbuffate, proprio come spiega la Cutter.

Ovviamente, come in ogni tipo di dieta, è importante rivolgersi a un esperto del settore per capire se possa andare bene per il fisico e lo stile di vita. Inoltre, bisogna impegnarsi e dedicarsi alla dieta 80/20 con impegno. Per quanto riguarda l’80% sono inclusi alimenti sani, come proteine magre, frutta, verdura, grassi sani, cereali integrali, ma anche tanta acqua.

Dieta 80/20: benefici

Un tipo di regime alimentare come la dieta 80/20 molto in voga tra le star e i personaggi dello spettacolo ha moltissimi benefici e vantaggi. Proprio come spiega l’ideatrice di questo regime alimentare, ovvero Teresa Cutter, consumare piccole porzioni dei cibi preferiti e maggiormente iper calorici aiuta a sostenere una dieta che sia sano per tutta la vita.

Rispetto ad altre diete, è meno rigida e restrittiva dal momento che concede di lasciarsi andare a qualche strappo alla regola e sfizio. Per l’80% del tempo bisogna scegliere una alimentazione che sia corretta, equilibrata e assolutamente sana per migliorare la propria salute e stare bene sotto ogni punto di vista.

Il metodo 80/20 funziona anche perché si consumano alimenti sani ed equilibrati per la maggior parte del tempo e per il 20 ci si lascia andare a qualche dolce o una fetta di pizza senza sentirsi in colpa. Il focus è puntare a una alimentazione che sia sana ed equilibrata, senza essere troppo rigida e restrittiva. Ha benefici anche dal punto di vista psicologico dal momento che la dieta non è vissuta come fosse un sacrificio.

Una dieta che porta ottimi risultati proprio perché fattibile e adatta a tutti. Lo spiraglio del 20% permette di essere maggiormente serene sull’alimentazione, stando attenti a quello che si mangia e cercare di essere maggiormente costanti. Il dolce dopo cena si può mangiare, ma non tutti i giorni. Autoregolarsi è il primo passo per riuscire e ottenere risultati.

Dieta 80/20: miglior integratore

