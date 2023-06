I funerali di Silvio Berlusconi sono previsti per mercoledì 14 giugno 2023 alle ore 15: dove vederli in diretta tv

Silvio Berlusconi è scomparso il 12 giugno 2023 all’età di 86 anni. La notizia ha scosso l’Italia e il mondo e sono moltissimi i messaggi di cordoglio inviati per stringersi al dolore. La salma di Berlusconi è stata trasferita ad Arcore e i funerali si terranno mercoledì 14 giugno 2023 in Duomo, a Milano. Come e dove si potranno seguire in diretta televisiva?

Quando e dove vedere i funerali di Silvio Berlusconi in diretta tv

Tutto è stato organizzato: la morte di Silvio Berlusconi, avvenuta lunedì 12 giugno 2023 all’età di 86 anni, ha letteralmente scosso il mondo intero. Il Cavaliere si è spento al San Raffaele di Milano, dov’era ricoverato da venerdì 9 giugno per controlli programmati in seguito alle già complesse condizioni di salute legate alla sua leucemia cronica.

I funerali di Stato di Silvio Berlusconi si terranno al Duomo di Milano mercoledì 14 giugno 2023 alle ore 15:00.

Se inizialmente si pensava che sarebbe stata aperta una camera ardente pubblica, in realtà nel corso della giornata del 12 giugno l’organizzazione è cambiata: non ci sarà alcuna camera ardente per Berlusconi. Per motivi di ordine pubblico, dunque, si eviterà l’apertura della camera nello Studio 20, il più grande di Cologno Monzese.

Per quanto riguarda i funerali del Cavaliere, sarà possibile sia presenziare direttamente in Piazza Duomo, sia seguirli in diretta tv. Quest’ultima sarà sicuramente attiva su Canale 5 e ci sarà senza ombra di dubbio uno Speciale Tg5, proprio come è successo nella giornata in cui è stata annunciata la sua scomparsa.

Sulla Rai ancora non se ne conosce l’organizzazione, ma si pensa che anche questa potrebbe seguire i funerali di Stato di Berlusconi, proprio come aveva fatto per Maurizio Costanzo.

La7 seguirà in diretta i funerali del Cavaliere e lo farà con uno speciale TgLa7 in onda alle 15:00 con il direttore Enrico Mentana a commentare il rito. Seguiranno anche le dirette delle reti all news, come Rai News 24 e Sky Tg24. Insomma, pare proprio che tutta la televisione italiana avrà i riflettori puntati sul grande evento.

Il lutto sarà nazionale ed è prevista una grandissima affluenza in Piazza Duomo per dare l’ultimo saluto al leader di Forza Italia. Fino a quel momento, però, la salma del Cavaliere rimarrà a Villa San Martino ad Arcore, dedicata solamente ai parenti più stretti.

Funerali di Silvio Berlusconi: dove sarà sepolto il Cavaliere?

Silvio Berlusconi sarà sepolto nel mausoleo di Villa San Martino ad Arcore, lo stesso che il Cavaliere si fece costruire da Pietro Cascella nel 1990. A disposizione di familiari e di amici sono attualmente presenti ben 37 loculi.

A officiare le esequie di Silvio Berlusconi ci sarà l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini.

Sulle presenze al funerale è confermata anche quella del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, oltre naturalmente a tutte le più alte cariche dello Stato. Si attendono numerose persone e la Piazza sarà sicuramente gremita, tant’è che saranno innalzati maxi schermo per consentire a tutto il pubblico di potere seguire con attenzione il funerale.