Prosciutto di San Daniele: un alimento gustoso per una dieta sana e naturale

Come intraprendere nel modo corretto un percorso alimentare in cui si privilegiano fattori come la qualità, il benessere e il gusto? Una delle regole principali è scegliere alimenti naturali, del tutto privi di additivi e conservanti chimici. Se verdura e frutta sono la principale fonte di nutrienti per la nostra salute, non devono mancare i carboidrati, che rappresentano il “carburante” del nostro corpo, si trovano in cereali, legumi e tuberi.

Importanti sono poi le proteine, che devono essere di “buona qualità” e sono contenute in legumi, carne, pesce, uova, latte e derivati. Sono essenziali per la formazione, crescita e rinnovamento delle cellule e dei tessuti. Tra le fonti di proteine nobili, citiamo il Prosciutto di San Daniele, uno dei cibi simbolo della cultura alimentare italiana.

La “ricetta” del Prosciutto di San Daniele prevede l’uso di pochi e selezionatissimi ingredienti. Per creare questo capolavoro di gusto sono necessarie cosce di suino italiano selezionate e il sale marino. A questi due elementi si aggiunge il microclima della zona di San Daniele del Friuli, “culla” di questo alimento d’eccellenza.

Il Prosciutto di San Daniele non necessita l’utilizzo di conservanti preferendo da sempre una forma “tradizionale” di conservazione, genuina e senza l’uso di alcun elemento chimico. La scelta di materie prime accuratamente selezionate è fondamentale, ed ecco perché il San Daniele è un alimento totalmente privo di conservanti, nitriti e nitrati.

Benessere in tavola con il Prosciutto di San Daniele

Il San Daniele è la perfetta declinazione del concetto di qualità nel food. Il suo elevato valore nutrizionale e la facile digeribilità lo rendono ideale per chiunque voglia seguire una dieta sana ed equilibrata.

Infatti il San Daniele DOP apporta all’organismo un rilevante contenuto di vitamine, soprattutto quelle del gruppo B (in particolare B1, B2 e B3), molto importanti per il metabolismo dei carboidrati, per la respirazione cellulare e per la sintesi e la demolizione di acidi grassi, colesterolo e amminoacidi. Contiene poi sali minerali come il ferro, il fosforo, il magnesio, il potassio, il rame e lo zinco, fondamentali per il buon funzionamento di tutto l’organismo.

Infine, anche i grassi apportano energie e sono importanti per la salute del corpo. Nell’ambito di un’alimentazione sana ed equilibrata è importante, inoltre, assumere quotidianamente una corretta quota di lipidi e il San Daniele fornisce la giusta dose di grassi saturi e insaturi necessari per il fabbisogno energetico.

Il San Daniele è un alimento che unisce la ricerca del gusto a quella dell’alta qualità: non a caso viene spesso suggerito dai nutrizionisti nella creazione di una dieta