Profumi senza alcool: i migliori in commercio

Gli accessori sono parte integrante del proprio look e del proprio stile di vita. Tra i tanti accessori anche i profumi meritano una menzione speciale. Chi ha una pelle particolarmente sensibile e delicata può optare per dei profumi senza alcool di cui si trovano varie fragranze anche a base di note naturali. Vediamo quale comprare.

Profumi senza alcool

Il profumo, da sempre, rappresenta un simbolo di bellezza e di sensualità. In commercio sono poi vari e diversi i brand che ogni anno propongono profumi e fragranze diversi. Quest’anno vi è una nuova tendenza in questo settore e si tratta dei profumi senza alcool, molto richiesti anche perché delicati e sensibili, quindi indicati per coloro che sono intolleranti.

Sono fragranze adatte soprattutto a chi ha la pelle particolarmente sensibile e quindi può decidere di provarli senza problemi di irritazioni o allergie. Sebbene non tutti sappiano nel dettaglio di cosa si tratti e non amino molto quest’idea, sono sicuramente in netta ascesa rispetto ad altre fragranze o profumerie in generale.

Innanzitutto è bene dire che non si tratta di una vera e propria novità quella dei profumi senza alcool anche perché esistono da parecchio tempo sul mercato. In questi ultimi anni sono forse rimasti un po’ nell’ombra ma ad oggi è giunto il momento di scoprirli e conoscerli. Si trovano veri e propri brand dedicati a questo tipo di fragranze.

Sono profumi diventati di tendenza in maniera improvvisa, essenzialmente per due motivi. La prima ragione è dovuta al clean beauty, quindi a un tipo di bellezza maggiormente popolare che sta spopolando online e in secondo caso l’alcool può essere un problema per coloro che hanno la pelle sensibile e non vogliono rinunciare al profumo.

Profumi senza alcool: fragranze

L’alcool nei profumi ha una componente importante anche perché a seconda della denominazione delle fragranze ci sono percentuali di alcool diverse. I primi profumi senza alcool sono stati creati in India con il nome di attar e con un processo di lavorazione della durata di due settimane. Pian piano si sono spostati verso il Medio Oriente dove risultano particolarmente apprezzati.

In tal caso si tratta di fragranze che risultano diluite in una sostanza diversa dall’alcool, ovvero l’olio. Un’altra fragranza ottima sono sicuramente quelle solide con ingredienti quali cere e burri. In commercio si trovano anche i profumi a base di acqua come per esempio gli hair e body mist oppure le classiche acque profumate che rinfrescano il viso.

I profumi senza alcool non sono da escludere del tutto anche perché una sostanza come l’alcool si rivela particolarmente efficace in quanto funge da solvente. Bisogna anche dire che un tipo di fragranza come possono essere i profumi senza alcool risulta essere apprezzato anche perché è di durata maggiore, profuma di ingredienti naturali e quindi di qualcosa di fresco e di pulito.

Profumi senza alcool Amazon

Tantissimi i brand anche di alta profumeria che hanno optato per queste fragranze disponibili online con vari prezzi e promozioni. Cliccando la foto si notano le caratteristiche. La classifica in basso mostra i tre migliori profumi senza alcool indicati per ogni donna e pelle scelti tra i più buoni con una descrizione di ciascun prodotto.

1)Helan fior di talco

Un profumo da donna a base di note fresche come il talco appunto, ma anche la vaniglia e i fiori d’arancio. Una fragranza che risulta essere molto leggera e che dura dalle 4 alle 5 ore grazie alle note floreali come la violetta, i fiori d’arancio, il fieno greco, ecc. L’ideale per ogni occasione.

2)L’Amande acqua profumata donna

Uno spray privo di alcool all’acqua di mare come indica anche la confezione. Molto rinfrescante grazie al bambù e al muschio bianco. Indicato da indossare più volte al giorno e di lunga durata. Privo non solo di alcool, ma anche di parabeni e di coloranti.

3)Collistar profumo della felicità fiorito

Il marchio ha pensato a questa fragranza dalle note fiorite, floreali e fruttate a base di fiori d’arancio e frutto della passione. A base di oli essenziali rigeneranti che lo rendono un trattamento di bellezza, ma anche di benessere per il corpo e lo spirito.

Oltre ai profumi senza alcool per il corpo, anche i migliori profumi e deodoranti per la casa per un tocco diverso.