La casa è il luogo che parla di noi in cui passiamo molto tempo e dove si torna a casa, in seguito a una giornata di lavoro per rilassarsi. Per questa ragione, i profuma ambienti sono l’ideale e si consiglia di adattarli alla stagione.

Vediamo i modelli migliori e anche le tendenze da usare.

Profuma ambienti

Il profumo della casa dice molto sulle persone che la abitano e, per questo motivo, bisogna optare per delle fragranze che vadano bene per ogni stanza per creare un ambiente unico in ogni situazione e momento. Ci sono fragranze che conviene cambiare a seconda delle camere della casa e delle stagioni. I profuma ambienti sono l’ideale per un tocco fresco alla casa e all’abitazione, in generale.

Per la primavera e l’estate, potete optare per delle fragranze che ricordino queste stagioni, quindi via libera al gelsomino, la rosa, ma anche la lavanda, mentre per quanto riguarda la stagione autunnale e invernale, l’ideale sarebbero dei profuma ambienti dalle note legnose, come il cedro, il mandarino o anche l’arancio oppure orientali come il sandalo o il patchouli.

Bisogna che la fragranza rispecchi i vostri gusti, vi faccia sentire a vostro agio e dica qualcosa su di voi, la vostra personalità e modo di essere.

Le fragranze dei profuma ambienti si addiccono più ad alcune stanze rispetto ad altre a seconda delle varie famiglie olfattive. Ogni ambiente ha il suo stimolo sensoriale e ogni profumo si addice a una stanza invece di un’altra e, inoltre, scegliere il profuma ambienti giusto equivale alla stessa scelta di un complemento d’arredo.

La cucina, il luogo in cui preparate i pasti e, quindi sede di vari odori, possono andare bene profuma ambienti al timo, rosmarino, ma anche alla menta.

Per il soggiorno, zona in cui ci si rilassa, optate per dei profuma ambienti a base di note orientali o spezie come la cannella o il cardamomo. Per lo studio o l’ufficio, dove non volete le distrazioni, il legno di sandalo, magari sotto forma d’incenso, è l’ideale. In bagno, fragranze marine rinfrescanti e per la camera da letto, qualcosa che vi permetta di riposarsi come l’arancio, il cedro o il tea tree.

Profuma ambienti: modelli

Sono il modo migliore per rinfrescare e profumare qualsiasi stanza della casa, ma oltre a scegliere la fragranza ed essenza migliore, è anche molto importante capire quale modello sia maggiormente adatto, considerando le varie tipologie che si trovano in circolazione. Ci sono due tipi di profuma ambienti: naturali che non usano alcool e lasciano qualcosa di delicato e i chimici che usano determinati derivati, oltre a risultare particolarmente tossici.

I modelli di profuma ambienti si caratterizzano anche per il tipo di supporto che potete scegliere. Dai modelli in spray che rilasciano un buonissimo profumo, molto delicato. Si trovano soluzioni con o senza acqua. In questo caso, per dare un po’ di profumo, basta spruzzare il prodotto, solitamente questo modello si usa per il bagno o anche la camera da letto.

Si trovano i bastoncini a combustione che regalano momenti di pace e relax e potete sceglierli in base allo stile oppure alle profumazioni. Le candele profumate sono un altro ottimo profuma ambienti, costano poco e lasciano un aroma molto delicato nella casa. Ci sono anche profuma ambienti elettrici da collegare alla corrente per ricaricarli e spargono il profumo in ogni stanza.

Infine, vi sono quelli a batteria il cui funzionamento ricorda quelli elettrici e che hanno al proprio interno dei nebulizzatori per spruzzare all’esterno la fragranza. Un altro profuma ambienti sono i bastoncini, il modello più comune e si basa su un recipiente con un liquidi profumato all’interno e i paletti in bambù.

Profuma ambienti Amazon

Per profumare la vostra casa e darle una fragranza diversa, i profuma ambienti in qualsiasi modello sono sicuramente la soluzione migliore. Sul sito di Amazon potete trovarne diverse tipologie scontati e cliccando sulla foto, si possono visualizzare le promozioni relative all’articolo. La classifica qui sotto vi propone alcuni dei migliori modelli che sono tra quelli maggiormente apprezzati dagli utenti dell’e-commerce.

1)Bottega Verde confezione kit

Una confezione del celebre marchio all’essenza dei sogni con bastoncini e dalle fragranze che mescolano note agrumate insieme alla vaniglia e al muschio bianco. L’essenza è molto dolce e avvolgente e importante proprio come l’essenza dei sogni. In vendita con il 30% di sconto.

2)Glade candele profumate

Una confezione da 4 di candele profumate nelle fragranze assortite: 2 sono alla vaniglia, mentre le altre alla peonia e ciliegia. Sono all’interno di un contenitore in vetro per diffondere la fragranza in qualsiasi ambiente. Quando spegnete la candela, il profumo si diffonde in ugual modo e sono base di oli essenziali. Aggiunge quel tocco in più all’ambiente. La candela brucia in 60 ore circa. In vendita con il 30% di sconto.

3)Ambi Pur profumatore per ambienti spray

Un modello di profuma ambienti in spray che elimina qualsiasi cattivo odore. Privo di gas e, quindi, sicuro, oltre a non essere tossico. Potete spruzzarlo dove volete per dare sollievo. Una miscela naturale a base di orchidea e vaniglia, quindi molto delicata. La confezione contiene ben 6 pezzi da 300 ml cadauno. In vendita con il 16% di sconto.

Tra i profuma ambienti, vi è anche il diffusore di aromi essenziali per la casa.