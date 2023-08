Prodotti Charlotte Tilbury: cosa sono e i migliori

Charlotte Tilbury, esperta make up artist, propone una serie di prodotti come far, blush e fondotinta, ma anche rossetti per il proprio trucco.

Nel mondo della cosmesi sono davvero tanti i brand e i marchi che dettano moda e tendenze in questo settore. Tra i brand maggiormente amati e conosciuti, vi è sicuramente la linea di Charlotte Tilbury che propone sempre prodotti validi e di qualità desiderati da ogni. Conosciamo meglio il marchio e tutta la sua linea, oltre alle offerte a disposizione.

Charlotte Tilbury

Basta dire questo nome e il mondo della cosmesi sa subito di chi si sta parlando. Con il nome Charlotte Tilbury si fa riferimento a una delle più celebri make up artist di tutto il mondo che ha lavorato con grandi personaggi dello spettacolo, della moda e del cinema contribuendo a realizzare dei prodotti di trucco che moltissime donne apprezzano e usano.

Una imprenditrice, ma anche un punto di riferimento in questo settore dove lavora da più di 27 anni con grandi risultati e successo. Con i suoi prodotti di make up, è arrivata a stravolgere e cambiare completamente il mondo della cosmesi con articoli che sono adatti a tutti, per ogni pelle e ogni età, per apparire stupende.

Secondo Charlotte Tilbury, grazie al trucco e alla linea che ha creato, è possibile riuscire a garantire e dare la migliore espressione di sé stessi. Oggi, la sua azienda e i suoi cosmetici sono un segno di grande importazione, non solo nel Regno Unito, ma anche in tutto il mondo con una serie di prodotti per la cura della pelle che sono stati premiati e ritenuti di ottima qualità.

Intorno agli anni Novanta ha cominciato a costruire la sua carriera collaborando anche con tantissime riviste di moda e ricevendo tantissimi premi proprio per il contributo che fornisce al mondo della bellezza, della cosmesi e della skincare al femminile.

Charlotte Tilbury: prodotti

Sono tantissimi i prodotti della linea make up Charlotte Tilbury adatti per ogni donna che permettono di avere un viso e un aspetto non solo brillante, ma anche glamour. Una linea di prodotti per il trucco molto in voga tra le star e le top model che pian piano ha conquistato un po’ tutte, grazie anche a confezioni lussuose e risultati impagabili.

Si va dai rossetti diventati iconici e che sono un vero e proprio marchio di fabbrica passando per i prodotti esfolianti e leviganti arrivando al trucco per gli occhi per uno sguardo sensuale e glam. La gamma dei prodotti del marchio è davvero ampia e ognuno di questi articoli riesce ad adattarsi perfettamente alle esigenze di ogni donna.

Con i prodotti cosmetici del marchio Charlotte Tilbury si ha la certezza e possibilità di creare dei look e un trucco sempre seducente e diverso da quello che propongono altri marchi. Il fondotinta si compone di vari elementi come i polimeri che permettono di contrastare le imperfezioni come le rughe o le linee di espressione. Un prodotto da usare sia da solo che insieme ad altri fondotinta.

Si passa poi al blush disponibile in varie tonalità disponibili sia in forma liquida da applicare con una spugnetta, ma anche in gel più leggero. La cipria è a base di elementi dalla proprietà idratante come rosa e olio di mandorle. Una linea specializzata anche in mascara per ciglia lunghe o rossetti dalle proprietà idratanti indicati per nutrire le labbra secche.

Charlotte Tilbury: dove ordinare

1)Charlotte Tilbury Hollywood contour wand

Una formula leggera e molto chiara di correttore, fondotinta che si applica in modo uniforme con l’uso di una spugna. Una formula liquida che garantisce una stesura morbida. Si consiglia di stendere il prodotto nella zona delle guance, mascella, fronte e naso sfumando bene. Per un maggiore effetto, è possibile stratificare il prodotto.

2)Charlotte Tilbury Pillow Talk push up lashes

Un mascara di allungamento ciglia di colore nero della durata di 24 ore. Un prodotto molto intenso dal volume leggero per allungare e sollevare le ciglia come si desidera. Permette di rendere gli occhi più grandi e avere uno sguardo maggiormente sensuale. Fa esaltare il colore degli occhi aggiungendo definizione.

3)Charlotte Tilbury matte revolution hot lips

Un rossetto che, come dice il nome, permette di avere labbra dai contorni ben definiti e molto belle, oltre che particolarmente durature. Una formula da applicare direttamente dal rossetto oppure usare un pennello per labbra in modo da stenderlo meglio. Una tonalità particolarmente accesa e brillante.

