Ormai utilizzare prodotti naturali per la cura del viso e di tutto il corpo è all’ordine del giorno. Questo perché in primis ne va a beneficiare la pelle che viene esposta in maniera minore a sostanze chimiche e potenzialmente dannose per la salute.

Negli ultimi anni, ad esempio, vanno di moda i prodotti beauty alla curcuma che, grazie alle sue proprietà benefiche, sono ottimi per la cura del viso. Scopriamo qui di seguito i migliori da provare e da utilizzare nella propria skincare quotidiana.

Prodotti beauty alla curcuma

Prima di passare in rassegna i diversi prodotti più consigliati, andiamo a vedere quali sono le proprietà benefiche della curcuma sulla pelle.

Prodotti beauty alla curcuma: le sue proprietà

La curcuma è un’ottima sostanza naturale e un ingrediente molto valido nella cura della pelle in quanto, grazie alle sue proprietà benefiche, è in grado di combattere l’invecchiamento cellulare. Quindi, viene soprattutto utilizzato nei prodotti beauty anti-age.

Ma oltre alle sue proprietà anti-invecchiamento cutaneo, la curcuma è ottima anche perché va ad idratare la pelle in profondità, prevenendo la comparsa di rughe, macchie e segni del tempo. Inoltre, se associata con altri ingredienti nelle composizioni beauty, è utile per la formazione di eccesso di sebo, poiché va a regolarne la quantità.

Ma non dobbiamo dimenticarci delle sue proprietà antiinfiammatorie. Viene infatti consigliata per chi soffre di acne o per chi ha macchie causate da questa, perché va a disinfiammare le parti interessate regalando uno stato cutaneo visibilmente migliore.

Prodotti beauty alla curcuma: i migliori da provare

Per quanto riguarda i prodotti beauty alla curcuma, partiamo col proporvi le maschere viso. Queste sono molto utili e positive soprattutto per chi ha bisogno di ritrovare luce e di andare ad illuminare il proprio viso spento e segnato dal tempo. Da usare sia di giorno che di notte, le maschere viso alla curcuma permettono di riequilibrare lo stato della pelle, andando ad idratare, nutrire ed illuminare in profondità. Le migliori da provare? Quella di Kielh’s, di Kora Organics, di First Aid e per quanto riguarda la variante in tessuto, quella di BeautyPro.

Poi passiamo agli scrub viso e vi consigliamo di rigenerarvi la pelle e concedervi una coccola almeno due volte a settimana con quelli di Physiosal, Luxfume (che fa anche scrub corpo) e Ayumi.

Prodotti beauty alla curcuma: dai sieri alle creme

Passando invece ora a categorie completamente diverse e con un compito più da nutriente, vi consigliamo i sieri alla curcuma, che vanno a lavorare in profondità e garantiscono un risultato immediato. Tra i migliori assolutamente da provare ci sono quelli di ESPA e Revolution Skincare.

Invece per quanto riguarda le creme, ve ne consigliamo solo due ma molto efficaci. Si tratta della crema contorno occhi alla curcuma di Farsali, l’ideale da utilizzare per ridurre il gonfiore intorno alla zona occhi ed illuminarla. Questo permette così di curare il problema e nello stesso tempo di rendere più visibile il cambiamento cutaneo. E la seconda che vi proponiamo è la crema di Revolution Skincare, in grado di ridurre i rossori e di riequilibrare lo stato di salute della pelle.