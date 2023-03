Ci sono tagli pronti a sbocciare in primavera. Se state attraversando una fase di cambiamento e avete voglia di un po’ di freschezza ribelle, il taglio corto può essere la soluzione più adatta a voi. La primavera 2023 si riempie di tagli short super cool, approvati anche dalle donne over 60.

I tagli corti per la primavera 2023: donne over 60 approved

Sicuramente l’arrivo della primavera segna la presenza di un sentimento molto comune: la nostalgia. Come per le unghie, anche i capelli corti della primavera 2023 puntano a vibrazioni nostalgiche. Si torna agli anni 80, si toccano gli anni 90 e ci si appiglia anche alle mode anni 2000: i tagli corti a primavera vi faranno innamorare.

Taglio corto con ciuffo

Tra i primi tagli corti di tendenza per la primavera 2023 c’è quello con ciuffo laterale. Sharon Stone è la massima rappresentante di tale taglio e il fascino è indubbio. Adatto alle donne over 60, il taglio corto con ampio ciuffo riesce a ringiovanire il viso e a illuminarne i lineamenti: approvato.

Caschetto? Ovviamente è tendenza

Un’altra grande tendenza per la stagione primaverile 2023 è senza ombra di dubbio il caschetto. Ormai evergreen assoluto, il taglio a caschetto diventa protagonista anche per le donne over 60 che vogliono qualcosa di comodo, di fresco e di leggero. Scalato e frizzante, riesce a donare movimento anche ai capelli più sottili.

Caschetto e frangia: l’accoppiata perfetta a primavera

Se il caschetto è e sarà sempre un grande sì, il caschetto con frangia è obbligatorio quando si tratta di tendenze. La primavera 2023 le donne over 60 la ameranno: al caschetto che regala freschezza e leggerezza, aggiungete una frangetta arruffata, perfetta per nascondere eventuali rughette o particolari imperfezioni. Avete i capelli mossi? Ancora meglio.

Pixie cut su capelli mossi e ricci

Se avete i capelli mossi e/o ricci e volete cambiare look, il pixie cut fa sicuramente al caso vostro. Per un mood più elegante e retrò, provate con la riga laterale: otterrete volume e charm in un batter d’occhio.

Box bob: è lui il protagonista?

Se si deve parlare di tendenze a primavera non si può non citare il box bob, protagonista dei protagonisti. Taglio semplice, leggermente squadrato, elegante ed essenziale, tale taglio è ottimo per le donne over 60 e per le loro chiome argentate (o colorate, a seconda delle scelte).

Mixie: quando l’eleganza è corta

Anche il mixie rientra nella categoria delle tendenze per la primavera 2023. Si tratta di un taglio non prettamente definito e sicuramente destrutturato. È scalato, è elegante ed è super chic.

Capelli ricci, corti e con frangia? È un sì!

Azzardato, è vero, ma pare che sia uno dei tagli più cool e adatto alle donne over 60 in primavera. Un riccio corto e sbarazzino e una frangetta non-frangetta di boccoli ribelli. Volume, definizione e tendenza cool: evviva i ricci!

Maxi frangia ed eleganza a primavera

Si chiude il cerchio dei tagli corti di tendenza a primavera con lui: il taglio corto con maxi frangia. Il dettaglio ancora più cool? Le basette, lasciate più o meno lunghe, che conferiscono al look giovinezza e vibrazioni rock.