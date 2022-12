Dicembre è il mese delle feste e delle innumerevoli occasioni di farsi ancora più belle, uscendo dai look ordinari della settimana e anche dei soliti sabati sera. A cosa ispirarsi? Sembrerà strano, ma quest’anno uno delle immagini più forti di femminilità ed eleganza viene dalla politica, dal vertice per l’esattezza.

Stiamo parlando del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che lo scorso 7 dicembre 2022 ha sfoggiato un vestito inaspettato all’apertura della stagione della Scala di Milano. Lasciando tutti a bocca aperta, Giorgia continua così a far parlare di sé. Ma quanto sarà costato il vestito mozzafiato della premier di Fratelli d’Italia?

Dal pantalone all’abito lungo

Pur non avendo mai mancato di essere donna – ribadendo e rafforzando anzi questo concetto sin dalla sua campagna elettorale –, nell’ultimo periodo il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è al centro del ciclone.

Pandemia, manovra sulla legge di Bilancio 2023, lotta all’opposizione: Giorgia Meloni è sulla bocca di tutti. Come un antico retore, la vediamo costantemente in giacca e pantaloni agitarsi nella sua profonda gestualità, quasi a voler dare forma alle sue parole. In “tenuta da lavoro”, appunto. Ma in occasione della prima della Scala, Giorgia ha voluto dare uno strappo alla regola, in un abito scuro lungo che ha incantato tutti i presenti, da chi come lei era ospite del teatro agli stessi giornalisti che non hanno risparmiato al flash neanche un piccolo dettaglio dell’outfit della premier.

Un outfit degno della Scala

Eleganza e sensualità. Giorgia Meloni con un abito lungo. Eppure è successo. Affiancata dal compagno Andrea Giambruno, il presidente del Consiglio non si è trattenuto in quanto a eleganza per la prima della Scala e ha deciso di fare le cose in grande stile. Firmato Giorgio Armani, il vestito che ha indossato era blu notte, dalla scollatura incrociata che lasciava completamente scoperte le braccia e abbinato a una stola dello stesso colore. A completare l’outfit, uno chignon basso con due ciocche di capelli lasciate libere a incorniciare il viso e un bracciale e un anello in diamanti. Minimal ed essenziale, un evergreen che sta bene su tutto. Leggero ma d’effetto anche il trucco: evidente il rossetto rosso che offriva il giusto contrasto al blu notte del vestito; il resto del make up invece del tutto naturale e privo di ricercatezza, quasi a volersi nascondere.

Un’eleganza dal costo di più di mille euro

Se il vestito sfoggiato dalla principessa del Galles Kate Middleton nel promo del Royal Carols: Together at Christmas non è passato inosservato, oltre che per la sua bellezza, per il fatto di avere un prezzo decisamente abbordabile, non si può dire la stessa cosa per l’abito della premier di Fratelli d’Italia, che dovrebbe aggirarsi su una cifra compresa tra i 1000 e i 2000 euro. Tuttavia, si tratta di un valore perfettamente in linea con l’importanza data alla circostanza dalla stessa Meloni, che ha dichiarato su Instagram: «La Scala di Milano è un pezzo fondamentale della storia culturale italiana. Sono fiera di averla omaggiata assistendo all’apertura della stagione da Presidente del Consiglio».