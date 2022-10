Giorgia Meloni: i look per il giuramento e il passaggio di consegne

Giorgia Meloni è ufficialmente la nuova Presidente del Consiglio: durante le cerimonie ha scelto look sobri, scuri e dal taglio maschile

Ora è ufficiale: Giorgia Meloni è la nuova Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana.

Le immagini delle cerimonie del giuramento e del passaggio di consegne rimarranno per sempre stampate nella storia, così come rimarranno nei ricordi le immagini degli outfit scelti dalla neo Premier Meloni: look austero, cromie scure e linee semplici.

Giorgia Meloni Presidente del Consiglio: i look delle cerimonie

Per la tradizionale cerimonia del giuramento al Quirinale, la neo Premier Giorgia Meloni ha scelto di indossare un total look dalle tonalità scure, per un risultato semplice ma dal sapore di formalità assoluta.

Il 21 ottobre 2022 la coalizione di centrodestra indica Meloni come Presidente del Consiglio durante le consultazioni con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Quest’ultimo, lo stesso giorno, affida a Giorgia Meloni il ruolo ufficiale di Presidente del Consiglio incaricato che, ovviamente, accetta senza riserva il mandato per la guida del governo.

Per l’occasione tanto importante, la neo Premier Meloni ha deciso di indossare un completo rigorosamente blu ministeriale dalle linee morbide lasciate cadere sul corpo. Blu anche la camicia, per una monocromia elegante che non lascia spazio a colori sgargianti.

Il giorno seguente, il 22 ottobre 2022, Giorgia Meloni è pronta per prestare il giuramento al Palazzo del Quirinale come Presidente del Consiglio dei Ministri. Anche in questo caso Meloni ha scelto un outfit semplice ma estremamente elegante: un completo pantaloni, giacca e sottogiacca interamente nero, impreziosito solamente da un paio di orecchini pendenti, un bracciale e un anello nella mano destra.

Un dettaglio che non è passato inosservato? Il bracciale in pizzo macramé con i colori del Tricolore indossato nella mano sinistra: chiamasi power dressing.

Le cerimonie ufficiali si chiudono il 23 ottobre 2022 con il tradizionale passaggio di consegne e il simbolico suono della campanella. Per l’occasione Meloni ha scelto sempre un tailleur dal taglio maschile e dai colori scuri, optando questa volta per una camicia chiara. Ai piedi due paia di calzature differenti: prima dell’incontro con l’ex Presidente Mario Draghi, infatti, Meloni indossava una scarpa bassa dal taglio sempre maschile, mentre per il momento ufficiale del suono della campanella, ha scelto un paio di tacchi sempre scuri.

Il brand che l’ha accompagnata in quelle che rimarranno le giornate più memorabili della storia della politica italiana? Il grande stilista Giorgio Armani: pulito, lineare, formale ed estremamente elegante, perfetto per vestire Meloni in occasionni così importanti.

In tutte e tre le occasioni Meloni ha sfoggiato una pettinatura classica, tipica del suo stile e della sua personalità: capelli sciolti e lisci e, come ha affermato il suo parrucchiere Antonio Pruno: “[…] per lei sempre una linea pulita e liscia“.

Abbandonati i colori verde mela, l’azzurro vivace e le code di cavallo alte, Giorgia Meloni ha voluto esprimere tutta la sua eleganza e la sua austerità per un momento così importante. Il messaggio di Meloni pare essere molto chiaro e non vuole puntare alle voci sul suo guardaroba, quanto piuttosto alle voci sulle sue azioni, considerate ben più importanti rispetto a tutto il resto. La moda, però, è anche politica: quali outfit proporrà d’ora in avanti?