È ormai partito il conto alla rovescia per le festività natalizie e cos’è che più di tutto è in grado di mandare in tilt la preparazione di una donna per una serata perfetta? L’outfit. Le star offrono come sempre tanti spunti su cosa indossare nelle varie occasioni, ma alcune più di altre sono in grado di catturare l’attenzione e, talvolta, farci sognare nei loro panni, letteralmente.

Parlando di look natalizi, il cerchio delle preferite si stringe ancora di più e quest’anno lo fa intorno al nome di Kate Middleton. Ebbene sì, l’abito perfetto per Natale ce l’ha – e questo non stupisce – la principessa del Galles.

Un vestito riciclato…

Rimanendo sempre impeccabilmente principesca, Kate lo ha indossato durante il promo del Royal Carols: Together at Christmas, l’annuale concerto natalizio di Westminster che quest’anno sarà incentrato sul ricordo della regina Elisabetta, in rispetto del primo Natale in assenza dell’ex sovrana.

Ma cosa rende perfetto un abito rosso coperto di pailletes? Di un rosso super brillante, l’abito era già stato sfoggiato in altre occasioni dalla principessa (nel 2020 lo aveva indossato in un ricevimento a Buckingham Palace, a pochi giorni dal Megxit). Ma riciclare abiti per la principessa del Galles sembra essere un abitué: lo ha fatto anche con un cappotto grigio della sua stilista preferita, Chaterine Walker, che è arrivata a indossare finora ben tre volte.

D’altronde, chi più di una futura regina può permettersi il lusso di reinventare un look più e più volte, rendendolo da vecchio a eterno? Nessuno. Ed è così che Kate, ignorando le migliaia di foto già apparse sulle copertine dei giornali mondiali, decide ancora una volta di riproporre i suoi capi preferiti, avviandosi con sicurezza e decisione a diventare la regina 2.0.

… e luccicante

Indossare il Natale. Si può dire. Dal collo alto e dalle maniche velate e coperte da ricami e volant, si tratta di un vestito tagliato in vita e dalla gonna morbida, plissettata e luccicante, che nella parte inferiore riprende i volant del collo e delle maniche. Principesco e natalizio allo stesso tempo, l’abito ha un ulteriore aspetto che lo rende ancora più magico: il prezzo abordabile. A differenza della maggior parte dei princess dress sfoggiati normalmente dalla futura regina, il vestito di questo Natale di Kate Middleton è alla portata di tutte (o quasi): costa 534 euro. È una produzione del brand Needle & Thread ed è perfetto per qualsiasi occasione natalizia, e non solo.

Kate è un’amante del rosso

Oltre alla passione per il riciclo, Kate è anche una fedele amante del colore rosso. Un colore caldo e passionale che sembrerebbe quasi stonare sulla principessa del Galles, definita «glaciale e restia agli abbracci» dalla cognata Duchessa di Sussex Meghan Markle. Eppure a Kate il rosso piace, e anche tanto. Non solo poi per le occasioni natalizie, ma per tutti gli appuntamenti dei periodi autunnale e invernale: soltanto qualche giorno fa, in occasione del ricevimento di gala col Corpo Diplomatico, ha indossato un altro vestito rosso, stavolta aderente ma sempre coperto di ricami.