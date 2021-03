Per combattere la cellulite e altri inestetismi del fisico, come la pelle a buccia d’arancia, oltre a una alimentazione sana e attività fisica, ci si può affidare alla pressoterapia, un trattamento che apporta notevoli risultati e benefici. Vediamo come raggiungerli e in che modo.

Pressoterapia in casa

Un trattamento beauty molto apprezzato, ma anche particolarmente costoso al tempo stesso. Molto efficace per la lotta alla ritenzione idrica e ridurre la cellulite. Per la pressoterapia bisogna collegare una fascia addominale e un kit di gambali alla macchina che, tramite il programma che è possibile regolare, manda dei getti d’aria alle gambe riproducendo un massaggio che ha effetti positivi dal momento che drena i liquidi in eccesso.

Un vero e proprio massaggio per il quale non è necessario rivolgersi a personale esperto per eseguirlo, ma è possibile farlo anche a casa grazie a macchinari specifici. La pressoterapia sfrutta la pressione dell’aria soprattutto nelle zone maggiormente critiche del fisico, quale la pancia, i glutei e i fianchi. Le sedute aiutano a far funzionare meglio il sistema linfatico e la circolazione venosa portando al drenaggio dei liquidi in eccesso.

La pressoterapia nei centri specifici fatta da personale esperto ha costi nettamente elevati che magari non tutti possono permettersi, mentre è possibile farla a casa avvalendosi di macchinari che si possono trovare a ottimo costo online approfittando di sconti, ecc.

Mesis, Vein Angel e Queisar sono solo alcuni dei marchi con i quali è possibile eseguire la pressoterapia direttamente a casa che producono attrezzature adatte e utili allo stesso modo. Una macchina del genere in casa permette di usarla per più sedute senza costi aggiuntivi e nella tranquillità delle mura domestiche, mentre leggete.

Pressoterapia in casa: i risultati

Un trattamento utile in molte problematiche che riguardano l’apparato cardiocircolatorio, sanguigno e anche linfatico. La pressoterapia è molto utile anche per eliminare le tossine e scorie che tendono ad accumularsi. Si applica a ogni parte del corpo: braccia, gambe, ma anche l’addome in modo da risolvere i problemi di circolazione, soprattutto per quanto riguarda le vene varicose. Si rivela efficace anche nell’assorbire degli edemi in seguito a un trauma.

Il trattamento è consigliato a chiunque riscontri dei problemi sia per quanto riguarda la circolazione che a livello di adipe localizzato. Consigliata soprattutto nel periodo post-operatorio in seguito alla liposuzione e le donne in gravidanza o allattamento oppure coloro che hanno dei pace maker sarebbe meglio non si sottoponessero.

Per ottenere i primi risultati si ha bisogno di massimo 8-10 sedute. Le sedute hanno una durata dai 15 ai 45 minuti, anche se ovviamente dipende dalla problematica e quale è lo scopo a cui decide di sottoporsi il soggetto nella pressoterapia. Durante la seduta, il soggetto avverte una sorta di pressione molto simile a un massaggio rilassante.

Per quanto riguarda i risultati, si ha sicuramente un miglioramento della circolazione sanguigna che influisce sulla stanchezza delle gambe e su un tono della cute garantendo un ottimo vantaggio dal punto di vista estetico. L’applicazione di questo trattamento riduce gli stati infiammatori riassorbendo i traumi di tipo muscolare donando una sensazione di benessere e relax. Per mantenere i risultati ottenuti, è necessario condurre uno stile di vita che sia sano e attento.

Pressoterapia in casa Amazon

Dal momento che i benefici e risultati sono ottimali per quanto riguarda la pressoterapia, per chi volesse comprare un macchinario a casa, si consiglia di controllare sul sito di Amazon che offre vari sconti e promozioni. Cliccando sulla foto è possibile visualizzare una serie d’informazioni in merito. Ecco una classifica che mostra i tre migliori macchinari in modo da svolgerlo a casa e che sono stati scelti dai migliori esperti del settore.

1)Mesis pressoterapia presso massaggio

Dona un massaggio particolarmente efficace utile ad attenuare la tensione muscolare, alleviare la stanchezza e favorire il relax. In dotazione si trovano due gambali e i connettori, oltre allo sdopiatore e al kit slim body formato dalla fascia e dal connettore singolo. Adatto per gambe e glutei. Il programma si può regolare in base all’intensità e alla durata. Un articolo di Amazon’s Choice.

2)Pressoterapia portatile

Un modello molto più completo in quanto include tre set da usare in aree separate. Stimola la circolazione del sangue eseguendo un massaggio rilassante. Elimina i liquidi e riduce la sensazione di affaticamento a livello generale. I tubi sono in silicone e permettono di essere collegati con facilità. Ha una dimensione molto piccola per cui permette di poterlo portare ovunque. Contiene due stivali, due polsini, il trasformatore per corrente. Un acquisto ottimo ed efficace.

3)Vein Angel 4 premium apparecchio per massaggi

Un macchinario che offre un massaggio a onde scorrevole con 4 cuscinetti per il gambale. Il massaggio è silenzioso, per cui potete anche leggere e dedicarvi all’ascolto della musica o guardare un film. Permette un massaggio ottimale dai piedi alla zona delle cosce grazie ai gambali che sono inclusi nel prodotto. Ha tre programmi di massaggio tra cui scegliere a seconda delle esigenze di ognuno.

Insieme alla pressoterapia per ridurre la cellulite, si consiglia anche la dieta anticellulite per maggiori risultati.