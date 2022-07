Pizza con foglie d’oro a 99 euro a Jesolo

Una pizza da 99 euro guarnita con vere foglie d’oro: è stata servita al “Ristorante Pizzeria da Robert”, un locale che si trova a Jesolo.

Pizza da quasi 100 euro a Jesolo

99 euro per una pizza. È il costo della specialissima “Mimi la regina 24K” che si può trovare al Ristorante Pizzerua da Robert, di Robert Nadea, a Jesolo.

Si tratta di una pizza burrata a cui si aggiungono le foglie d’oro, che viene servita sulle note di “We are the Champions” dei Queen.

«Noi crediamo che il prezzo sia corrisposto al lavoro, agli ingredienti di qualità offerti e al servizio offerto. […] dopo una vacanza trascorsa a Dubai mi ha ricordato (mio figlio, ndr) che nei ristoranti di lusso servivano carne e grigliate ricoperte d’oro. Ci siamo detti, perché non proporre la stessa cosa ai nostri clienti. Alla fine si tratta solamente di un’esperienza fatta di emozioni e sensazioni».

Questa la spiegazione dello stesso Robert sull’idea alla base di questa pizza, e di come gli sia stata suggerita dal figlio dopo essere tornati da una vacanza fatta a Dubai.

Il paragone con la pizza di Briatore

Come molti ricorderanno, non si tratta della prima pizza che in queste settimane è arrivata aalla ribalta sui social media. La tanto criticata pizza da 65 euro di Flavio Briatore, condita con il pregiato prosciutto Patanegra, è stata subito accostata a quella di Robert Nadea. La replica del pizzaiolo di Jesolo però non ha tardato ad arrivare: