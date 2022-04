Pier Silvio Berlusconi è stato paparazzato insieme a moglie e figli mentre si concede un po’ di relax passeggiando per la città in cui vivono ormai da tempo.

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, weekend di relax in famiglia

A Portofino Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin sono di casa.

I turisti, se riescono a intravederli tra le vie del centro, non resistono alla tentazione e subito chiedono uno scatto insieme a loro. Questa volta i due coniugi, che tengono la mano della loro bambina, sono stati fotografati mentre si concedono un weekend di relax.

Prove generali di festa per Pier Silvio Berlusconi, che dopo essersi concesso un weekend di riposo in famiglia si prepara a spegnere 53 candeline (il 28 aprile).

Dopo aver passeggiato per il centro, il figlio del Cavaliere si è dedicato anche all’amato Sup, che per lui è una passione tutto l’anno.

L’amministratore delegato di Mediaset è stato nominato cittadino onorario dal comune di Portofino. Inoltre, proprio negli ultimi giorni, Pier Silvio Berlusconi ha acquistato una società immobiliare che detiene anche la proprietà di Villa San Sebastiano, considerata la più bella del borgo. Per il momento, lui, Silvia Toffanin e la loro famiglia continuano a vivere nel Castello di Paraggi, una residenza suggestiva affacciata sul mare.