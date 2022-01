Tutti si stanno chiedendo chi sarà il prossimo presidente della Repubblica Italiana e nella lista dei nomi papabili insieme a quello di Silvio Berlusconi, di Giuliano Amato, di Marcello Pera e di Maria Elisabetta Alberti Casellati, spicca anche quello di Pier Ferdinando Casini.

Ripercorriamo velocemente la sua carriera e andiamo a scoprire qualcosa in più sulla vita privata del politico che oltre ad avergli regalato quattro figli da due diversi matrimoni, è stata a lungo soggetta ad alcune polemiche.

Chi è Pier Ferdinando Casini

Pier Ferdinando Casini nasce a Bologna il 3 dicembre del 1955, sotto il segno del Sagittario. È il primo di quattro figli di Tommaso Casini, docente di lettere e dirigente locale della Democrazia Cristiana e di Mirella Vai, bibliotecaria al Provveditorato.

Come vedremo più avanti nell’articolo, a segnare il “credo politico” e anche le sue opinioni per quanto concerne il concetto di famiglia è stato, inevitabilmente, l’ambiente in cui è cresciuto fin dalla sua più tenera infanzia, ovvero quello di Democrazia Cristiana.

La carriera in politica di Pier Ferdinando Casini

Pier Ferdinando Casini consegue la maturità classica e nel 1979. Decide poi di proseguire gli studi rimanendo nella sua città natale, laureandosi quindi in Giurisprudenza all’Università di Bologna. Nello stesso periodo inizia a famigliarizzare concretamente con un ambiente a lui già noto da molto tempo, entrando a far parte del direttivo nazionale giovanile della Democrazia Cristiana. Un passo, questo, che si rivela essere solo il primo di una lunga serie che andranno a formare la sua carriera politica, che si rivelerà poi essere molto lunga.

Nel corso della sua carriera Pier Ferdinando Casini è stato presidente della Camera dei Deputati e presidente della Commissione d’inchiesta sulle banche. Parlamentare dal lontano 1983 con 38 anni consecutivi da deputato e senatore, il politico può vantare orgogliosamente il record dell’esperienza più lunga nel Parlamento italiano.

Tutto su moglie e figli

Nonostante le sue note posizioni a favore della famiglia tradizionale, anzi forse proprio per questo motivo, la vita privata di Pier Ferdinando Casini ha suscitato non poche polemiche e anche diversa ironia. È stato infatti sposato due volte: la prima con Roberta Lubich, definita come il primo grande amore di Casini, che ha conosciuto quando entrambi avevano poco più di vent’anni e da cui si ha divorziato, come hanno detto entrambi in alcune interviste “pur condividendo valori e princìpi con cui crescere i figli” e chiedendo anche l’annullamento alla Sacra Rota.

Il secondo matrimonio, questa volta con rito civile, per Pier Ferdinando Casini è stato con Azzurra Caltagirone, figlia del noto imprenditore ed editore Francesco Gaetano Caltagirone. Successivamente al secondo divorzio il politico è stato paparazzato in compagnia di un’altra donna, che sembrerebbe essere la sua attuale fidanzata di cui però non si trovano notizie in merito. Non si sa infatti il suo nome, l’unica cosa che si sa è che abita a Roma. Pier Ferdinando Casini ha quattro figli. Le prime due, Benedetta e Maria Carolina, avute dal primo matrimonio, Caterina e Francesco sono invece nati dal secondo.