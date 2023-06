Piedi gonfi: cause e rimedi per dare sollievo

Il caldo eccessivo, l’umidità, ma anche le troppe ore in piedi sono alcune delle cause che comportano gonfiore agli arti inferiori. Una condizione comune che preoccupa molto come i piedi gonfi è possibile trattarla con rimedi adatti e soluzioni anche naturali. Vediamo alcuni dei consigli qui forniti e come fare.

Piedi gonfi

Sono una condizione molto comune che vive e affligge soprattutto il sesso femminile. I piedi gonfi possono essere, in alcuni casi, anche dolorosi. Il gonfiore di questa parte del corpo dipende da diversi fattori. In estate, le alte temperature sicuramente influiscono sulla circolazione sanguigna e quindi sul gonfiore.

Sono diverse le ragioni per cui possono gonfiarsi, come un lavoro che li spinge a stare per troppo tempo in piedi con pochissime possibilità di sedersi o fare un po’ di pausa. A volte, può incidere anche la mancanza di movimento, quindi uno stile di vita troppo sedentario e poco dinamico che causa delle problematiche e difficoltà.

Inoltre i piedi sono una delle zone del corpo maggiormente sollecitate e anche reggono il peso del corpo per cui è normale che, la sera, magari dopo una lunga giornata di lavoro siano particolarmente gonfi e doloranti. In alcuni casi può rivelarsi una situazione davvero difficile da sopportare e anche da gestire.

Piedi gonfi: cosa fare

In caso di piedi gonfi, diventa fondamentale e importante riuscire a intervenire sulle cause e i fattori di rischio che hanno portato a questa problematica. In secondo luogo, è possibile affidarsi a dei rimedi e delle soluzioni che permettono di ridurre il gonfiore e concedere così a questa area un po’ di relax e il giusto benessere.

Per diminuire il gonfiore e provare ad alleviare la sensazione di disagio che si prova, è possibile optare per un supporto alto in modo da stimolare maggiormente la circolazione sanguigna. Per esempio, è possibile posizionarli su un cuscino oppure su un poggiapiedi in modo che possano avere il massimo sostegno possibile.

Il pediluvio e i massaggi sono un altro rimedio da adottare poiché riescono a dare sollievo ai piedi gonfi. In tal caso, bisogna riempire una bacinella con dell’acqua fredda a cui aggiungere una soluzione a base di bicarbonato e sale, lasciando i piedi in ammollo per mezz’ora per poi massaggiare delicatamente. In seguito, si possono usare degli oli o delle creme idratanti.

Si consiglia poi di non indossare calzature che siano eccessivamente alte o strette in modo da lasciare traspirare il piede. È meglio optare per delle scarpe che abbiano un massimo di 3 o 4 centimetri di tacco e indossare delle calze a compressione graduata che riducono il gonfiore stimolando anche la circolazione sanguigna.

Piedi gonfi: rimedi Amazon

I rimedi e le soluzioni per ridurre il gonfiore sono disponibili sul noto e-commerce di Amazon con offerte e prezzi da non perdere. Basta cliccare sulla foto per visualizzare i dettagli del prodotto. Qui sotto la classifica mostra i tre migliori rimedi per piedi gonfi da ordinare scelti tra quelli maggiormente comuni dalle consumatrici del sito.

1)Nuvò crema gambe rinfrescante

Una crema dalle proprietà defaticanti indicata per le gambe, i piedi e le caviglie gonfi. Una crema a effetto freddo che riduce la sensazione di gonfiore permettendo di avere gambe leggere e riposate. A base di elementi naturali come menta piperita, bava di lumaca, ma anche eucalipto e anice stellato che hanno proprietà rinfrescanti. Consigliato in ogni momento della giornata.

2)Weleda Venadoron gel

Un gel che ha proprietà e benefici tonificanti dando sollievo in poco tempo. Si compone di estratti vegetali e sostanze minerali che donano una sensazione di benessere. Una vera e propria coccola che si prende cura delle gambe e delle caviglie, ma anche dei piedi. Da applicare al mattino e alla sera con leggeri movimenti dal basso verso l’alto.

3)Homedics Foot Spa pediluvio massaggiatore

Un massaggiatore plantare che lenisce i piedi affaticati e doloranti. Ottimo anche come pediluvio da fare a casa. Ha 4 funzionalità in 1: idromassaggio, massaggio vibrante con o senza acqua, magnetoterapia e funzione riscaldante fino a 40°. Indicato per tutta la famiglia.

