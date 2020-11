La moda non ha confini, non pone limiti alla fantasia e permette la libertà di espressione attraverso la ricerca dello stile, ma ha una sola regola. Non andare oltre il buon gusto. Sembra banale, ma è molto facile valicare questi limiti commettendo piccoli errori di stile.

Scopriamo quali sono per evitarli e apparire sempre al meglio.

Piccoli errori di stile

Le passerelle si sono adattate sempre di più ad un’epoca che non impone vere e proprie regole, ma al contrario le rompe tutte. O quasi. L’unica regola alla quale rimane fortemente ancorata è quella del buon gusto, dell’ordine. Perché si sa, in ogni campo la prima apparenza è importante ed è quindi importante evitare piccoli errori che potrebbero rovinare totalmente il nostro outfit.

Per non commettere passi falsi nel mondo della moda, occorre conoscere quali sono. Vediamo quindi insieme, quali sono i piccoli errori di stile più comuni.

I capi stropicciati

Stirare non piace quasi a nessuno, ma è necessario per non rovinare prima del tempo i nostri capi e soprattutto per evitare di uscire in disordine.

Anche l’abito più bello, può risultare di cattivo gusto se stropicciato. Armatevi quindi di pazienza davanti all’asse da stiro e piegate i vestiti con cura prima di riporli. Avere un aspetto ordinato è il primo passo verso uno stile impeccabile.

Gli accessori usurati

Avere un aspetto ordinato passa anche dallo stato degli accessori che indossiamo per completare il nostro outfit. Tutte noi abbiamo un accessorio preferito, una borsa per esempio, dal quale non ci separiamo mai e la troviamo perfetta per ogni occasione. Ma è inevitabile che prima o poi, l’accessorio in questione, subisca i segni del tempo.

Meglio correre ai ripari e sostituirlo subito con un accessorio nuovo. In caso contrario, la nostra borsa preferita contribuirà solo a regalarci un aspetto trasandato.

Troppe stampe in un unico outfit

Abbinare stampe diverse in un unico outfit è ormai concesso. Se scelte nel modo corretto potranno donare al nostro stile un aspetto unico ed originale, e non passeremo di certo inosservate. Ma appunto, se scelte nel modo corretto. Troppe stampe diverse tra loro rischiano di creare un’accozzaglia di elementi molto sgradevole da vedere.

Meglio non esagerare se non si ha un occhio allenato quindi, o il rischio sarà quello di passare inosservate ma per i motivi sbagliati.

L’orlo dei pantaloni e trucchetti sbagliati

Alcuni capi se indossati correttamente creano effetti ottici tali da assottigliare e modellare la nostra figura. Si tratta piccoli trucchetti che vengono in nostro soccorso per farci sentire più sicure di noi stesse. Ma proprio perché alcuni dettagli del nostro outfit tendono a modificare otticamente il nostro aspetto bisogna fare attenzione, affinché venga fatto nel modo giusto.

Un orlo dei pantaloni mal fatto, per esempio, renderà la nostra figura più tozza, anziché slanciata e le nostre caviglie più grosse anziché sottili.

Colori non in palette

Così come per le stampe, anche accostare troppi colori in un unico outfit può essere considerato un errore di stile. Specialmente se si tratta di colori non in palette gli uni con gli altri.

Per non sbagliare quindi, è consigliabile non esagerare e abbinarne non più di due o tre ad outfit, purché comunque, siano colori che richiamino la giusta armocromia.