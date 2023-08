Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, come usare la piastra correttamente senza rovinare i capelli.

Come usare la piastra senza rovinare i capelli

La piastra per capelli è uno degli strumenti più amati da noi donne, comoda e facile da utilizzare per la messa in piega. Con la piastra si possono fare capelli lisci, mossi, a onde, e anche fare i boccoli, basta solo scegliere la piastra giusta per le nostre esigenze. Le alte temperature a cui vengono sottoposti i capelli sono però dannose per i capelli stesso, che nel tempo possono venire danneggiati, spezzandosi, diventando secchi e crespi e con punte rovinate. Con i dovuti accorgimenti si possono limitare di molto gli effetti negativi della piastra. Prima di vedere 10 consigli utili per non rovinare i capelli, è importante lavarsi i capelli utilizzando uno shampoo specifico, come quello per capelli lisci e fare alla fine un risciacquo con acqua fredda che aiuta ad appiattire le cuticole del capello e lo fa apparire più luminoso.

Come usare la piastra senza rovinare i capelli: 10 consigli utili

Vediamo adesso insieme 10 consigli utili per usare la piastra senza rovinare i capelli: