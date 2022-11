Piastra per capelli: le migliori per l’acconciatura

Dai modelli per i boccoli e ricci ben definiti sino a quelli a vapore, sono le tipologie di piastra per capelli per renderli lucenti e splendidi.

Avere capelli perfetti e ben ordinati è il desiderio di molte. Un desiderio che può diventare realtà grazie alla piastra per capelli, uno strumento di bellezza che non manca nelle case e che aiuta ad avere una capigliatura liscia e lucente. Scopriamo insieme quale comprare e le offerte più vantaggiose.

Piastra per capelli

Avere in casa gli strumenti giusti come la piastra per capelli che aiuta a ottenere i giusti risultati e, quindi, una buona piega ed essere così in ordine perfetto. Uno strumento per capelli essenziale per ogni donna da avere in casa che si trovano in commercio in vari materiali tra cui la ceramica, il vetro e il metallo.

Nel corso degli anni, si è evoluta tantissimo sviluppando tecnologie e materiali nuovi in modo da offrire prestazioni professionali, soprattutto. Lo scopo di questo strumento permette di modellare, acconciare e lisciare i capelli in modo da averli come dal parrucchiere o presso il salone di bellezza. La piastra per capelli è uno strumento usato soprattutto da chi ha i capelli mossi.

Sono diverse le donne con i capelli lisci che usano questo prodotto di bellezza per riuscire a eliminare il fastidioso effetto crespo che è dovuto all’umidità e alla pioggia. I capelli in questo modo sono molto lisci e durano molto di più rispetto a quando li si asciuga con il phon. Bisogna anche prestare attenzione all’so della pistra per capelli perché può rovinare o sfibrare la chioma.

Sono oggetti quasi tutti simili tra di loro: si compongono di una scoca esterna in plastica e da superfici riscaldanti rivestiti in vari materiali come il titanio, la ceramica e anche il metallo. La piastra e il manico sono i due componenti essenziali e, al momento della scelta, è bene valutare le dimensioni e il modello di ognuna di queste parti.

Piastra per capelli: modelli

In commercio poi si trovano tantissimi modelli di piastra per capelli adibite a varie occasioni. Alcuni modelli non sono soltanto adatti per dei capelli lisci, ma anche per modellarli in modo da creare dei ricci e dei boccoli ben definiti. Considerando che questo strumento può rovinare i capelli, ci sono anche piastre adatte a questa chioma.

Alcuni modelli permettono di usare temperature basse in modo da ridurre i rischi. Ovviamente bisogna evitare di tenerla troppo a contatto con i capelli facendo in modo di non passarla due volte sulla stessa ciocca dal momento che si rischia di danneggiare la chioma. Oggi la lunghezza di questo strumento è alquanto larga, a differenza dei modelli vecchi che sono larghi e stretti.

Ci sono anche modelli di piastra per capelli molto lunghi e stretti considerati i migliori, oltre a essere particolarmente versatili. Da un lato si usano per capelli corti, mentre dall’altro hanno una lunghezza che permette di trattare una porzione maggiore di capelli in modo da creare dei boccoli che siano ben definiti.

Cambia anche in base alla tecnologia che, nel corso degli anni, si è diversificata parecchio. Ci sono alcune con ioni che eliminano l’effetto crespo per avere capelli lisci e morbidi. Altre sono a vapore, quindi particolarmente delicate permettendo al capello di mantenersi idratato e liscio, oltre che morbido. Ci sono anche modelli di piastra per capelli da usare su una chioma bagnata grazie all’apposita funzione.

Piastra per capelli: le offerte Amazon

Per avere capelli che siano lucenti e perfetti, un accessorio di bellezza del genere è fondamentale ed è reperibile sull’e-commerce di Amazon a ottimi prezzi. Cliccando sulla foto si notano i vari sconti. La classifica qui sotto presenta i migliori modelli di piastra per capelli scelte tra quelle maggiormente rinomate con una descrizione di ogni articolo.

1)Bellissima Imetec Creativity Ceramic & Tournaline

Una piastra con rivestimento in ceramica e tormalina adatta per capelli lisci e mossi. Permette un liscio modellato in poco tempo ed è possibile regolare la temperatura fino a 230°. Adatta a qualsiasi tipo di capello. Dotata di cavo girevole che permette la massima libertà di movimento durante lo styling.

2)Remington piastra per capelli

Un modello in ceramica dal riscaldamento rapido e con piastre oscillanti. Intensifica la lucentezza anche grazie alle piastre riscaldanti che sono arricchite da olio di argan e vitamina E. Si riscalda in soli 15 secondi permettendo di avere capelli lisci, morbidi e anche lucenti. Inclusa nella confezione anche la borsa termica resistente.

3)ghd Platinum + Styler

Una piastra professionale per capelli forti e lucenti. Non compromette l’integrità e la salute del capello evitando di danneggiarlo. Distribuisce il calore in maniera uniforme per dei capelli perfetti in una sola passata. Garantisce uno styling impeccabile grazie a un sistema a due braccia.

Per arricciare il capello mosso con la piastra per capelli ecco i consigli migliori.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati nell’articolo, Donnemagazine.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.