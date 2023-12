Quando si tratta di scegliere le tue ciabatte e i tuoi sandali Birkenstock, la larghezza della pianta è un fattore importante da considerare. Le ciabatte Birkenstock sono conosciute per il loro comfort e supporto, ma è essenziale trovare il modello giusto per il tuo tipo di piede. Per farci aiutare nella scelta, abbiamo contattato Amuvia – uno specialista in materia – che ci ha dato un consiglio autorevole per la miglior scelta delle tue prossime Birkenstock.

Quali tipi di piante propone la Birkenstock?

Innanzitutto è bene sapere che le Birkenstock vengono proposte con due tipi di calzata (larghezza della pianta): stretta (chiamata anche narrow fit) e normale (conosciuta anche come regular fit). In generale, la calzata più richiesta è quella stretta che è adatta per piedi normali o magri. La calzata normale è considerata più adatta per i piedi più robusti.

In questo articolo ti sveliamo anche un altro trucco per identificare il tipo di calzata nelle tue Birkenstock: dai un’occhiata al plantare e troverai un’immagine disegnata di un piede accanto al numero della misura. Se il piede nel disegno appare pieno (colorato al suo interno) si tratta di una calzata stretta; se il piede appare vuoto (è disegnato solo il bordo) si tratta di una calzata normale.

Birkenstock pianta stretta

Chi dovrebbe scegliere un sandalo Birkenstock con plantare in calzata stretta?

La pianta stretta è la calzata standard di Birkenstock ed è ideale per tutti coloro che hanno piedi normali o anche sottili. Se hai piedi dalla pianta normale e vuoi un’aderenza sicura, la pianta stretta potrebbe essere la scelta giusta per te.

Caratteristiche della calzata stretta

La pianta stretta di Birkenstock è progettata per avvolgere il piede e offrire sostegno. Le Birkenstock in calzata stretta donano un supporto ottimale e sono particolarmente adatte per coloro che preferiscono una sensazione più contenuta del piede. Le suole strette sono progettate per coloro che hanno piedi normali o magri.

Modelli di Birkenstock con Suola Stretta.

Tra i modelli più confortevoli se hai una pianta del piede stretta ci sono sicuramente:

le ciabatte iconiche con due cinturini regolabili Arizona, i sandali con una fascia Madrid e i sabot di tendenza Boston.

Alcuni modelli di Birkenstock con suola stretta sono apprezzati per il loro aspetto più sottile e delicato. Quindi, se stai cercando una calzatura che abbia un profilo più snodato, le suole strette potrebbero essere la scelta estetica ideale. Ricorda però che prima dell’estetica è importante la comodità e la salute del piede, scegli il modello più adatto alla tua camminata.

Birkenstock pianta normale

Chi Dovrebbe Scegliere una Pianta Normale?

Le Birkenstock in calzata normale sono ideali per chi ha piedi più larghi o desidera una vestibilità più ampia e comoda. Sono spesso consigliate a chi soffre di edemi o piedi che tendono a gonfiarsi. Se senti che le scarpe spesso ti stringono o desideri più spazio, la suola normale potrebbe essere la scelta migliore.

Caratteristiche della Pianta Normale

Le suole normali offrono un maggiore spazio nella zona del piede e sono progettate per garantire un comfort ottimale. Inoltre per quanto riguarda le scarpe chiuse o le ciabatte in gomma, la calzata normale è ideale per gli uomini.

Modelli di Birkenstock in Calzata Normale

I modelli più apprezzati con la suola normale sono le infradito Gizeh, per uno stile elegante con un cinturino singolo e una fibbia regolabile e il sandalo con due fasce con fibbie regolabili Arizona. Il modello Arizona in alcune varianti colore e materiali puoi trovarlo sia in calzata stretta che in calzata normale.

Ricorda di mettere sempre al primo posto la comodità della calzatura: scegli il modello più conforme alla tua camminata e calzata.

Come scegliere il modello di Birkenstock giusto per il tuo piede

Prova Diversi Modelli: se possibile, prova diversi modelli di Birkenstock con suole strette e normali per vedere quale si adatta meglio al tuo piede.

Ascolta il Tuo Comfort: la scelta tra suola stretta e normale dovrebbe essere guidata dal tuo comfort personale. Scegli la suola che ti offre la migliore sensazione e supporto.

Le calzature Birkenstock sono disponibili in una varietà di stili, alcuni proposti solo in calzata stretta e altri proposte con entrambi i tipi di calzata. Quindi, indipendentemente dalla larghezza del tuo piede, c’è un modello che ti offre il comfort e il supporto di cui hai bisogno.

Domande frequenti di chi sta scegliendo il miglior modello Birkenstock

Ecco alcune domande frequenti sulla scelta tra calzata stretta e normale per i sandali e le scarpe Birkenstock:

Qual è la differenza tra calzata stretta e normale nelle Birkenstock?

La differenza principale è nella larghezza della suola. La calzata stretta offre una vestibilità più aderente, mentre la calzata larga offre più spazio e comfort per i piedi larghi o per chi desidera una calzata più ampia.

Come posso capire quale calzata è adatta a me?

Prova diverse paia di Birkenstock per vedere quale si adatta meglio ai tuoi piedi. Inoltre, puoi fare riferimento ai sandali Birkenstock già in tuo possesso, verificando il simbolo indicato sulla suola. Se invece è il tuo primo paio di Birkenstock fai riferimento alle calzature che sei solito indossare. Le scarpe standard ti sono comode? Scegli la calzata stretta. Se le scarpe standard ti sono strette scegli invece la calzata normale.

Ho piedi larghi, devo sempre scegliere la calzata normale?

Non necessariamente. Alcune persone con piedi larghi possono sentirsi comode anche con la calzata stretta, a seconda del modello e della loro preferenza personale. La calzata normale potrebbe fare al caso tuo, in ogni caso è ideale per coloro che cercano una vestibilità più ampia e rilassata.

Come posso sapere se le Birkenstock che ho acquistato hanno la calzata stretta o la calzata normale?

Ecco come puoi facilmente identificare il tipo di calzata nelle Birkenstock: dai un’occhiata al plantare e troverai un’immagine disegnata di un piede accanto al numero della misura. Se il piede nel disegno appare pieno, allora si tratta di una calzata stretta; se, invece, il piede appare vuoto quindi solo contornato, stai osservando una calzata normale. L’indicazione della calzata viene anche riportata sulla scatola con due indicazioni: narrow fit che identifica la calzata stretta; regular fit che identifica la calzata normale.

Cosa devo fare se ho ancora dubbi sulla scelta della calzata?

Consulta un professionista delle calzature o un podologo. Possono aiutarti a determinare la larghezza adatta ai tuoi piedi e offrirti consigli specifici.

In conclusione, la scelta tra una pianta stretta e una pianta normale per ciabatte e i sandali Birkenstock dipende principalmente dalla larghezza e dalla forma dei tuoi piedi. È fondamentale prendersi del tempo per valutare le proprie esigenze personali e ascoltare il proprio comfort al momento di selezionare il modello di Birkenstock più adatto. Ricordati che Amuvia, lo specialista delle calzature, è disponibile per offrire un consiglio e un supporto durante il processo decisionale. Infine, la priorità dovrebbe sempre essere la comodità e la salute del piede. Scegliere la calzata più adatta non solo assicura un’esperienza di camminata piacevole, ma anche il supporto necessario per mantenere la salute a lungo termine dei tuoi piedi.