Peso forma: dalle bevande all’alimentazione, tutto l’indispensabile per dimagrire

Una buona idratazione, insieme a tisane, bevande drenanti e allenamento come lo joggin, aiutano a recuperare il peso forma per l'estate.

L’arrivo dell’estate da sempre porta con sé la volontà di provare a dimagrire per recuperare il peso forma.

Per raggiungere l’obiettivo è possibile adottare buone abitudini e svolgere con regolarità attività fisica. L’importante, in ogni caso, sarà ascoltare le necessità del proprio corpo, così da ritrovare la forma fisica senza compromettere il benessere psico-fisico.

Alimentarsi in modo sano

Una corretta alimentazione è fondamentale per dimagrire nel pieno rispetto del benessere dell’organismo. Ricorrere a regimi alimentari sbagliati, infatti, oltre a non sortire il risultato sperato, possono essere controproducenti per il fisico.

Per perdere peso è quindi necessario evitare diete fai da te oppure piene di privazioni e fare spazio a un percorso stilato da un professionista, che da sempre rappresenta il modo migliore per perdere peso in maniera sana e naturale.

Un regime alimentare corretto aiuta infatti a eliminare i chili in eccesso con risultati tangibili già dalle prime settimane, favorendo il recupero del peso forma in maniera fisiologica e senza troppe rinunce.

Idratarsi correttamente

Per recuperare o mantenere il proprio peso forma anche l’idratazione può giocare un ruolo importante.

Per massimizzare gli effetti di una dieta sana è fondamentale assicurarsi di assumere quotidianamente il giusto apporto di acqua, che non solo è una bevanda senza calorie ma è anche indispensabile per stimolare la diuresi, drenare i liquidi in eccesso, favorire il senso di sazietà e contrastare la cellulite.

Naturalmente, è possibile dissetarsi anche con bevande ipocaloriche fai da te, così da idratarsi in modo naturale e senza l’aggiunta di zuccheri. Ne costituisce un esempio l’acqua aromatizzata, che si prepara lasciando macerare in acqua fredda fette di limone, zenzero o pezzi di frutta.

Inoltre, è possibile sostituire il consumo di bibite gassate, alcolici e succhi di frutta zuccherati con tè verde e altre bevande drenanti a base di erbe come ginseng, menta, fucus e pilosella, da realizzare in infusione in acqua calda prima di lasciare raffreddare.

Fonte: “cosa bere per dimagrire” a cura di acquadelrubinetto.gruppocap.it.

L’importanza dell’allenamento

Per dimagrire in modo sano è importante non trascurare l’attività fisica. Eseguendo sessioni di allenamento costanti è possibile bruciare più calorie, favorendo la perdita dei chili in eccesso o il mantenimento della forma fisica acquisita.

Per ottenere dei benefici, è necessario dedicarsi all’esercizio fisico costantemente, con sessioni quotidiane o a giorni alternati, al variare del tipo di attività fisica effettuata: è possibile praticare jogging, nuoto, yoga o ballo, così come tutto ciò che aiuti a restare in movimento, ma per vedere i risultati è necessario assicurarsi che diventino una vera e propria routine consolidata tra le altre abitudini giornaliere.

Per sentirsi più motivati, ci si può rivolgere a un personal trainer, che oltre a essere di supporto nel percorso di dimagrimento, può stilare un piano di esercizi personalizzato per facilitare il raggiungimento degli obiettivi.

Condividere gli obiettivi

Anche quando si parla di perdere peso, l’unione fa la forza. Una delle ragioni per le quali spesso si tende a rinunciare alle buone pratiche di benessere, è la pigrizia, che finisce per prendere il sopravvento sull’entusiasmo iniziale e spinge a ricercare conforto in abitudini emotivamente più confortevoli, ma svantaggiose per l’organismo.

Per queste ragioni può essere utile condividere il percorso con una persona di fiducia, qualcuno che possa essere di supporto nei momenti di fragilità e offrire la giusta motivazione quando la voglia di arrendersi comincia a farsi sentire.