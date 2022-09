Il mese di ottobre non segna soltanto l’arrivo delle castagne, ma anche dei cambiamenti che si ripercuotono sulla chioma. Infatti, in questo periodo sono moltissimi i soggetti che notano una perdita dei capelli maggiore rispetto al solito. Per trattarla, qui consigliamo cosa fare e il rimedio migliore da usare.

Perdita dei capelli a ottobre

Questo mese dell’anno e soprattutto l’inizio dell’autunno sono momenti e fasi delicate per la salute e benessere del cuoio capelluto. In questo periodo, si ha una perdita dei capelli eccessiva che può coinvolgere sia uomini che donne preoccupati per la loro chioma e per quanto sta accadendo. Non solo cadono le foglie, ma anche i nostri capelli vanno incontro a una caduta.

Innanzitutto, è bene non allarmarsi e preoccuparsi più del normale, dal momento che si tratta di una condizione comune. Proprio per questa ragione, i capelli hanno bisogno di cure e attezioni maggiori rispetto al resto dell’anno. SI possono perdere fino a 100 capelli al giorno, ma non è il caso di entrare nel panico.

In base agli esperti del settore, sembra che la perdita dei capelli colpisca quasi il 50% dei soggetti di entrambi i sessi, che siano maschili e femminili. Si tratta del normale ciclo di vita del capello, una condizione che non deve spaventare più di tanto proprio perché è comune in questo periodo dell’anno in cui i capelli ricrescono in maniera più forte di prima.

Si tratta di un rallentamento del ciclo di vita del capello che è una fase fondamentale per il rinnovamento generale della chioma. È parte del ciclo biologico del capello e, secondo gli esperti, bisogna provare a rigenerare la chioma con dei prodotti e dei trattamenti specifici che siano mirati a tale scopo.

Perdita dei capelli a ottobre: le maggiori cause

Fino a qualche anno fa, il periodo peggiore per la perdita dei capelli era settembre, mentre oggi, a causa del cambiamento climatico e del prolungarsi delle alte temperature, si è spostato a ottobre. Sono diverse infatti le cause che possono comportare un capello più fragile e sfibrato e, quindi, maggiormente pronto a cadere.

Molto dipende dai danni che hanno subito i capelli durante la stagione estiva. Sebbene l’estate sia passata da un po’ di tempo, ci sono dei fattori che hanno inciso sulla secchezza e indebolimento del capello. L’aggressione e l’esposizione al sole, ma anche il mare, il cloro e la salsedine, per citarne alcuni, sono la conseguenza di un capello più debole rispetto al solito.

Non ci sono dati alla mano che possano pensare a una risposta scientifica valida, ma il fatto che la perdita dei capelli sia maggiormente cospicua in ottobre dipende dal fattore ambientale. L’arrivo della stagione autunnale, le temperature basse, il vento, ma anche il freddo causano secchezza e debolezza nel capello per cui tendono a cadere facilmente.

Ci sono poi degli accorgimenti e soluzioni adeguate che possono rinforzare il capello e la chioma, in generale. alcuni trattamenti come Foltina Plus, ma anche i rimedi naturali oppure impacchi e maschere nutrienti permettono di rafforzare la chioma e avere capelli sani e forti per l’autunno evitando di andare incontro a caduta.

Perdita dei capelli a ottobre: miglior rimedio

