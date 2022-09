I giusti trattamenti naturali come Foltina Plus, ma anche impacchi a base di elementi e soluzioni mirate aiutano a rimediare ai capelli che cadono.

L’inizio della stagione autunnale comporta dei cambiamenti, non solo del meteo con le temperature che si abbassano, ma anche nella chioma. In questo periodo, si va maggiormente incontro ai capelli che cadono che si possono trattare con i migliori rimedi naturali per renderli più forti e sani.

Capelli che cadono in autunno

Il periodo autunnale è la stagione delle castagne, delle foglie che cadono. In questo periodo, anche i capelli sono sottoposti a dure prove e cambiamenti. In autunno, sul pettine o sulla spazzola, ma anche sul cuscino si possono trovare ciocche di capelli. Il problema è proprio dovuto al cambio di stagione per cui i capelli fragili cominciano a cadere.

In questa stagione si ha un aumento della caduta dei capelli che coinvolge sia uomini che donne in eguale intensità. Si tratta di una condizione assolutamente normale per cui non è il caso di preoccuparsi. Una perdita fino a 100 capelli al giorno è considerata, secondo gli esperti del settore, alquanto normale.

Si possono perdere i capelli tutto l’anno per via del normale ricambio fisiologico, ma durante l’autunno si ha un rischio maggiore che non deve minimamente allarmare o preoccupare. Il ciclo di vita del capello dura dai 2 ai 6 anni e, in questa fase, il capello cade e ricresce parecchie volte prima di tornare a crescere più forte e robusto di prima.

Nel periodo dell’autunno, quindi nella fase tra settembre e novembre, si arriva a perdere fino al 20-30% di capelli in più rispetto al normale. I capelli tendono a cadere maggiormente proprio perché seguono il ritmo della natura. Proprio come alcuni animali cambiano il pelo e la muta, così si va incontro a una perdita della chioma.

Capelli che cadono in autunno: cause e cosa fare

le cause per cui i capelli cadono in autunno sono varie e non riguardano soltanto la stagione, ma anche le ore di luce e buio che, in questo periodo tendono a ridursi. Inoltre, le temperature che cambiano e le condizioni climatiche insieme allo stress e all’ansia per il rientro al lavoro sono tutte fonti che possono danneggiare la chioma.

Bisogna poi anche aggiungere tutti fattori dovuti al periodo estivo che sicuramente hanno lasciato dei residui, tra cui la salsedine, il vento e il sole che influiscono sul ciclo vitale della capigliatura rendendo i capelli fragili e deboli. Ci sono poi anche fattori dovuti agli squilibri ormonali e alla genetica che possono sicuramente incidere.

Non bisogna assolutamente sottovalutare il problema dei capelli che cadono, ma si può affrontare con dei metodi e delle soluzioni che agiscono direttamente sulla capigliatura. Seguire una dieta corretta ed equilibrata a base di cibi come legumi, cereali, frutta secca, ma anche funghi e broccoli, tipici del periodo autunnale, aiuta a irrobustire la chioma.

Ci sono poi dei trattamenti specifici e ben mirati che possono stimolare la crescita, come gli impacchi a base di olio di fieno greco, un ingrediente presente anche in Foltina Plus, una soluzione naturale per la capigliatura. Si consiglia poi di ricorrere a dei massaggi che possano riattivare la microcircolazione in modo da migliorare la salute del capello.

Capelli che cadono: soluzione migliore

I capelli che cadono in autunno preoccupano perché si corre il rischio di andare incontro a calvizie. Per evitare e prevenire questa problematica, è possibile ricorrere all’uso di un prodotto come Foltina Plus, una lozione spray a base naturale che possono usare tutti, sia uomini che donne, proprio come raccomandano i maggiori esperti e consumatori.

Una soluzione di origine italiana, ideata dai maggiori esperti e frutto di tantissimi studi che sono stati condotti al riguardo. Una lozione che offre il giusto rapporto qualità prezzo. Indicata per ogni tipo di capello ed è possibile portarla con sé per usarla in casi di bisogno. permette di stimolare la crescita del capello agendo soprattutto sulle aree maggiormente diradate.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Foltina Plus è efficace perché presenta ingredienti che sono naturali, quindi privi di conservanti o danni per i propri capelli, non ha controindicazioni o effetti collaterali. Si basa su elementi come l’arginina, un aminoacido che funziona come vasodilatatrice aiutando a rafforzare il capello per stimolarne la crescita; la serenoa che combatte la calvizie e il fieno greco, ricco di estrogeni che proteggono la chioma dal diradamento.

Bisogna spruzzare questo prodotto nei capelli diradati, massaggiando e lasciandolo assorbire. In poco tempo, si possono ottenere risultati molto importanti per i capelli con le aree diradate che si infoltiscono. Non è necessario usare lo shampoo dopo il trattamento. Inoltre, non sporca o unge il capello.

Si ordina soltanto nel sito ufficiale del prodotto poiché non reperibile nei negozi fisici o Internet, per l’esclusività e originalità di questa soluzione. Si riempie il modulo con i dati per approfittare della promozione di due confezioni di Foltina Plus al costo di 49€ invece di 98 con pagamento tramite Paypal, la carta di credito o anche i contanti al corriere alla consegna.