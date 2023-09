Dopo la sua scomparsa, la Regina Elisabetta è rimasta nel cuore di tutti. D’altronde, è stata la monarca più longeva della storia, nonché una delle più amate. Non a caso, nel corso della sua vita, la sovrana ha conquistato intere generazioni grazie alla sua carismatica personalità, alla sua gentilezza e alla sua estrema ironia. Ma ad un anno dalla sua morte perché tutti parlano di una lettera segreta? Ebbene sì, esiste un misterioso messaggio scritto dalla sovrana da poter aprire solamente nel 2085. Ma di che si tratta? Scopriamolo insieme!

La lettera segreta della Regina Elisabetta da aprire nel 2085

“La prego di aprire questa busta in un giorno adatto e da lei scelto dell’anno 2085 d.C. e di leggere ai cittadini di Sydney il mio messaggio per loro“, queste le parole indirizzate all’Onorevole Lord Mayor, sindaco di Sydney in Australia. A scriverle è stata la Regina Elisabetta II d’Inghilterra nel 1986, durante un suo viaggio nel paese. Ad oggi questo biglietto è esposto nel Queen Victoria Building, all’interno di una teca di vetro posizionata sotto una cupola. La lettera, invece, è custodita all’interno di una cassaforte nella stessa struttura. L’edificio, costruito tra il 1893 e il 1898, è situato al centro della città australiana. Il nome della struttura è stato dedicato alla Regina Vittoria I, per celebrare il sessantesimo anniversario del suo regno. Originariamente era destinata a diventare un mercato, ma nel corso del tempo la struttura è stata abbandonata. Fino al 1984 quando è stata ristrutturata e aperta come centro commerciale.

Cosa nasconde la misteriosa lettera della Regina Elisabetta?

Una lettera custodita con cura e davvero top secret. Stando a quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, infatti, sembra che nemmeno i collaboratori più stretti della sovrana siano a conoscenza del contenuto della lettera. Secondo alcune ipotesi, all’interno della lettera potrebbe esserci semplicemente di un messaggio di saluti alla città australiana e ai futuri abitanti. Come tutti sanno, infatti, la Regina Elisabetta era molto legata all’Australia, tanto da andarci in visita ufficiale ben sedici volte. Nonostante le alte possibilità che nella lettera ci sia solamente un messaggio di saluti per il popolo australiano, è davvero difficile placare la curiosità. Cosa ci sarà scritto nella misteriosa lettera? Bisognerà attendere il 2085 per scoprirlo!

