Il nuovo taglio di capelli di Kate Middleton, con frangia a tendina, sta già conquistando tutti. La Principessa del Galles ha iniziato settembre con un cambio di look davvero molto azzeccato.

Kate Middleton ci insegna come portare il suo nuovissimo taglio di capelli con frangia a tendina

Settembre è un mese di cambiamenti per tutti, compresa Kate Middleton. La Principessa del Galles ha salutato questo nuovo mese con un cambio di look davvero molto apprezzato. Ha sfoggiato un nuovo taglio di capelli con la frangia a tendina che sicuramente verrà copiato da moltissime donne. Il programma della principessa, nella data di lunedì 11 settembre 2023, prevedeva una visita alla prigione di addestramento e reinsediamento maschile High Down Prison, a Sutton. Per questa occasione, Kate Middleton ha scelto di indossare un tailleur pantalone di Alexander McQueen blu Royal, la tonalità ideale per far risaltare al massimo il suo nuovo hair look, che fa pensare allo stile capelli vintage. La moglie del principe William ha deciso di affrontare questo mese dal meteo imprevedibile senza rischiare di andare incontro al crespo improvviso che ha sfoggiato a Wimbledon lo scorso luglio. Per questo ha scelto un hairstyle a lunga tenuta, che le ha donato anche una meravigliosa freschezza all’immagine. Kate Middleton ha sfoggiato una chioma lunga fino a metà schiena, con la riga in mezzo e una stupenda frangia a tendina, con volumi espansi in senso orizzontale a livello degli zigomi e punte all’insù, per un tocco elegante e pieno di stile.

Kate Middleton: il taglio con frangia a tendina e la tinta ombré

La scelta di questo taglio con frangia a tendina è stata arricchita anche dalla tinta capelli, un’altra novità di questo ritorno agli impegni ufficiali dopo le vacanze. Una settimana fa si era già fatta notare con una chioma castano scuro monotonale al match di rugby mondiale Inghilterra contro Argentina. Pochi giorni più tardi si è presentata con questa nuova nuance castana calda e luminosa, una sfumatura ombré perfetta per valorizzare il suo incarnato di fine estate, più colorito del solito. La schiaritura è molto delicata e risulta anche molto elegante, adatta perfettamente allo stile della Royal Family. Si notano sfumature ambrate che sfumano in zone brown chestnut e si illuminano con fini ciocche biondo miele, ideali per il suo incarnato e per risaltare la bellezza del suo viso. Secondo gli esperti questo cambio di look non è casuale. A distanza di un anno dalla morte della Regina, la Principessa del Galles sembra voler sfoggiare uno stile più moderno, senza dover per forza rinunciare alla sua eleganza, essenziale per la famiglia reale, e a quel tocco un po’ vintage che rende il suo look ancora più perfetto. Sicuramente Kate Middleton diventerà ancora una volta una fonte di ispirazione per tante donne che desiderano cambiare il proprio look.