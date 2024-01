Il ritorno tanto atteso di Chiara Ferragni su Instagram è finalmente arrivato.

Dopo giorni di assenza a causa della scandalosa vicenda del pandoro Balocco, l’imprenditrice è riemersa sui social scatenando una tempesta di critiche. Ciò che doveva essere un momento “trionfale”, si è rivelato un totale fallimento. Le motivazioni? Scopriamo insieme tutti i dettagli all’interno di questo articolo.

Perché il ritorno su Instagram di Chiara Ferragni è un fallimento?

L’ultima volta che abbiamo visto Chiara Ferragni sui social è stato il 18 dicembre. E’ impossibile dimenticare il chiacchieratissimo video di scuse dove, con abiti scuri e sguardo cupo, ha cercato di porre rimedio all’ingiustificabile azione della sua falsa beneficienza. Dopo quel video, l’imprenditrice digitale è scomparsa improvvisamente da tutti i social, fino a pochi giorni fa. Nella serata del 31 dicembre, infatti, suo marito Fedez ha pubblicato un post che la ritraeva vestita di rosso mentre festeggiava l’arrivo del nuovo anno. Chiara Ferragni e la sua famiglia hanno deciso di trascorrere il Capodanno in casa, circondati da pochi affetti, evitando feste lussuose o luoghi affollati.

Chiara Ferragni torna su Instagram: critiche e polemiche

Il motivo potrebbe essere l’eccessiva attenzione mediatica delle ultime settimane? Questo non ci è dato saperlo, ma è certo che il ritorno dell’influencer sui social ha generato numerose polemiche. Sotto il post su Instagram, alcuni utenti hanno commentato: “Ah beh è proprio depressa devo dire. Avesse la metà dei problemi che hanno le persone normali, magari capirebbe cos’è la depressione” , “A che ora aprite il pandoro?“, “C’è poco da festeggiare… una tristezza infinita tutto quello che è uscito fuori. Buon Pandoro“. Tuttavia, ci sono anche persone che difendono l’imprenditrice scrivendo: “Basta con questa storia. Augurando il male ad altra gente non si va da nessuna parte“. La situazione sta peggiorando giorno dopo giorno: poche ore dopo la pubblicazione del video, sono apparse le scritte “bandita” e “truffatrice” sulla vetrina e sulla targa del negozio di Chiara Ferragni, aperto alcuni mesi fa a Roma. D’altronde, era prevedibile che il ritorno dell’imprenditrice digitale sui social sarebbe stato accolto da una valanga di insulti. Gli utenti del web sembrano non voler dimenticare le azioni ingiustificabili dell’influencer e probabilmente non lo faranno mai. Non ci resta che aspettare per scoprire come si evolverà questa vicenda. Il futuro di Chiara Ferragni è in bilico su un filo sottile.

