Negli ultimi tempi si è diffusa sul web una domanda che riguarda la recitazione degli attori nelle serie tv italiane, che secondo molti sarebbe ben diversa rispetto a quella degli attori internazionali.

Perché gli attori delle serie tv italiane recitano male? La domanda diffusa sul web



Negli ultimi tempi si è diffusa sul web una domanda che riguarda la recitazione degli attori delle serie tv italiane, a detta di molti di basso livello rispetto agli attori internazionali. Sul web si chiedono in tanti come mai gli attori delle serie tv italiane recitano male. Ma è davvero così? In realtà sarebbe come sempre importante non fare di tutta l’erba un fascio, perché ci sono molti attori e attrici, anche emergenti, che hanno mostrato un grande talento proprio nelle serie tv e nelle fiction italiane. Secondo diversi utenti del web il livello di recitazione appare più basso perché in molti casi si tratta di persone che non nascono come attori o attrici, ma personaggi televisivi, comici, presentatori, cantanti ecc, che vengono usati anche per recitare. Ci sono anche dei casi in cui gli attori vengono dal teatro, che è una realtà sicuramente molto diversa. In molti hanno anche la convinzione che gli attori e le attrici migliori vengano scelte per il cinema, lasciando le serie tv e le fiction ad attori e attrici considerati di minor talento. Fortunatamente ci sono anche diversi utenti che credono fermamente nella recitazione di attori italiani nelle serie tv, che sottolineano che sono anche emersi non pochi talenti dalle fiction. I pareri sono decisamente divisi, ma sembra esserci un vero e proprio luogo comune che riguarda proprio la recitazione degli attori italiani nelle serie tv. Molti utenti hanno voluto sottolineare con nostalgia che i tempi di Totò, Alberto Sordi, Massimo Troisi, Vittorio Gassmann, Marcello Mastroianni, Sophia Loren, Vittorio De Sica e molti altri, sono ormai passati e diventati un bellissimo ricordo che ha segnato l’Italia.

Perché spesso non si capisce cosa dicono gli attori delle fiction?



Tempo fa, su Sorrisi e Canzoni Tv, è stato chiesto anche per quale motivo spesso non si capisce cosa dicono gli attori delle fiction. Sono stati proprio i lettori a protestare per la poca chiarezza dei dialoghi delle serie tv. Gli attori spesso sussurrano frasi che risultano incomprensibili. Un problema sollevato sui social anche da Paola Pitagora e da Alessandro Gassmann, ma prima ancora da Giuseppe Battiston, che ci aveva scherzato su nel 2010. Un problema potrebbe essere che gli attori italiani non usano bene il diaframma come quelli internazionali, come ha fatto notare la regista Cinzia TH Torrini, sottolineando che serve una tecnica precisa che viene insegnata nelle scuole di recitazione, per questo la formazione è così importante. A questo bisogna aggiungere la bravura del fonico e del microfonista. Il doppiaggio dovrebbe andare in aiuto, sistemando i punti che non vanno bene per aiutare il pubblico a comprendere bene le parole che vanno dette. È sempre una questione di studio, principalmente. E gli attori italiani che hanno studiato e che sanno fare bene il loro mestiere li riconosciamo subito.