Attori belli da morire nelle serie tv: quanti ne abbiamo visti? Per fortuna, la lista non è mica corta. Dal colombiano Pedro Pascal a Regé-Jean Page, originario dello Zimbabwe e protagonista di Bridgerton. Questi e molti altri, tutti con una cosa in comune: belli da lasciar senza fiato.

Gli attori più belli delle serie tv “di passione”

Quest’anno è parso non finire mai e, bisogna dirlo, la tv è stata di grande aiuto nel dare un senso alle nostre infinite giornate. Migrare dal letto al divano, del resto, non è mai stato chissà quanto esilarante ma se sul divano, o a letto, ci si sta per guardare una bella serie tv, tutto cambia. E quando i protagonisti di quelle serie sono uomini scolpiti e affascinanti? Anche in questo caso, la fortuna ha bussato alle porte di migliaia di donne che si sono sentite, per un attimo, fra le braccia dell’attraente Duca di Hastings.

Poi passate fra quelle di altri uomini non meno affascinanti.

Regé-Jean Page

In cima alla classifica dei belli da schermo non può che esserci proprio Regé-Jean Page, meglio conosciuto come Duca di Hastings grazie alla serie tv Bridgerton. La serie, tratta dai romanzi della scrittrice americana Julia Quinn, narra delle avventure di Daphne Bridgerton andata in sposa allo sfrontato Duca di Hastings. I due si avventurano in una storia travolgente che regalerà al grande pubblico diverse scene di passione.

Il fisico scolpito del Duca e il suo fascino lo hanno reso uno dei volti più amati del momento.

Michele Morrone

Le scene di passione non mancano di certo in 365 giorni, altro film firmato Netflix e tratto dal libro di Banka Lipinska. Il bel protagonista questa volta è proprio un italiano, Michele Morrone nei panni di don Massimo Torricelli. Bellissimo anche lui, è tuttavia esponente di punta della mafia siciliana. Questo non gli precluderà passioni sfrenate con Laura Biel che cederà ad una relazione di passione ed erotismo.

Il fascino degli attori latino-americani

Gli uomini dell’America del Sud, si sa, hanno sempre avuto un certo appeal. Édgar Ramírez e Pedro Pascal, uno venezuelano e l’altro colombiano, confermano questa diceria.

Édgar Ramírez

Édgar Ramírez interpreta Joe Mondeza, il detective nella serie The Undoing con Nicole Kidman e la popolarissima Matilde De Angelis. Ermetico e tutto ad un pezzo, ha fatto decisamente impazzire i numerosissimi fan della serie.

Pedro Pascal

Pedro Pascal è il cacciatore di taglie che protegge Baby Yoda nella serie Disney The Mandalorian. Il mandaloriano ha il volto coperto da un elmo per l’intera prima stagione. Ma quando toglie l’elmo, lascia a bocca aperta un pubblico femminile che si aspettava ben altro.

Italians do it better: Giuseppe Maggio e Lino Guanciale

Italians do it better. E, peraltro, è già stato appurato con don Massimo Torricelli. Ma, alla lista dei belli in tv bisogna aggiungere altri due italiani che hanno fatto palpitare i cuori delle donne, Giuseppe Maggio e Lino Guanciale.

Giuseppe Maggio

Giuseppe Maggio interpreta Fiore in Baby 3, un protettore delle baby-squillo che finirà per innamorarsi di una di loro. Bellezza mediterranea e sguardo implacabile.

Lino Guanciale

Lino Guanciale è il popolarissimo Luigi Alfredo Ricciardi, protagonista della serie Rai Il Commissario Ricciardi. Napoli, anni 30, in piena epoca fascista, e lui: il riflessivo commissario Ricciardi in vestito, cravatta e trench anni 30. Il commissario dal fascino intramontabile che, a dir dell’audience, è piaciuto proprio a tutti.