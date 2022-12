Gli attori più cercati su Google nel 2022

Non c’è alcun dubbio: non c’è cosa più attesa della classifica di Google Trends di fine anno che la piattaforma pubblica ogni Dicembre. Anche in questo 2022, alcuni dei risultati ci hanno stupito – altri un po’ meno– e se tra le parole più cliccate in assoluto quest’ultimo anno troviamo – prevedibilmente, aggiungerei – personaggi come Vladimir Putin, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy e la regina Elisabetta, è altrettanto interessante osservare quali sono, invece, le celebrity e gli attori che hanno generato più ricerche sul motore di ricerca più famoso ed utilizzato al mondo.

La classifica internazionale

La classifica internazionale lascia davvero poco spazio all’immaginazione: il processo Johnny Depp e Amber Heard è stata sicuramente la vicenda più discussa nell’ultimo anno e non è, perciò, una grande sorpresa scoprire che i due attori sono stati i più cliccati, rendendoli rispettivamente l’attore e l’attrice più cercati di questo 2022.

Ve li ricordate gli Oscar 2022? Sicuramente quella che vi è venuta in mente è l’immagine più iconica di questo 2022, impressa nel cervello di molti di noi: ebbene sì, il celebre schiaffo di Will Smith (al terzo posto) ai danni di Chris Rock (anch’esso molto cercato sulla piattaforma Google).

Allontanandoci dal podio, troviamo star di altrettanto prestigio e successo. La morte di Naomi Judd ha, ad esempio, causato una quantità immensa di ricerche subito dopo la sua triste scomparsa, avvenuta lo scorso aprile.

Agli ultimi posti di questa classifica internazionale, ma non per questo di minor prestigio, troviamo l’iconica e intramontabile Kim Kardashian (nella serie Disney+ The Kardashians), Anne Heche (tragicamente deceduta dopo un incidente stradale) e l’attore inglese Andrew Garfield (nominato agli Emmy Award).

La classifica italiana

Attraversiamo adesso l’oceano per dirigerci nel Bel Paese dove i risultati sono leggermente diversi. Se Will Smith mantiene il primato anche in Italia, il secondo posto spetta, invece, a Gianluca Gori – o meglio conosciuta nei panni dell’irriverente Drussila Foer – che ha egregiamente accompagnato la conduzione di Sanremo 2022, lo scorso febbraio, insieme al direttore artistico e conduttore siciliano, Amadeus.

Al terzo posto si posiziona la italo-spagnola Vanessa Incontrada che ha fatto parlare di sé dopo il caso body-shaming che l’ha riguardata. Luca Marinelli (con la sua interpretazione in Diabolik insieme a Miriam Leone) si piazza al quarto posto, mentre la foggiana Maria Chiara Giannetta al quinto, dopo il successo ricevuto grazie all’interpretazione di Blanca Ferrando nella serie Rai Blanca, per il quale ha ricevuto il Nastro d’argento per le Grandi Serie.

In fondo alla classifica, vediamo, invece, Chris Rock (dopo il caso Will Smith agli Oscar 2022), Lorena Cesarini (per la sua emozionante apparizione all’ultimo Sanremo), Michael J Fox (per essersi esposto ed aperto circa la sua diagnosi del Morbo di Parkinson), Evan Peters (per la sua talentuosa interpretazione in Dahmer: La storia di Jeffrey Dahmer, che ha fatto scalpore su Netflix) e Giovanna Ralli (insignita del Premio alla Carriera dall’Accademia del cinema italiano 2022).

Il 2022 è stato sicuramente un anno ricco di avvenimenti e pieno di storie e personaggi significativi. Non vediamo l’ora di scoprire quali saranno le persone e le star che renderanno il 2023 altrettanto emblematico.