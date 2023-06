I capelli devono essere lavati una volta a settimana? La risposta arriva dai dermatologi e ovviamente si basa principalmente sul tipo di capelli.

Perché bisognerebbe lavare i capelli una volta a settimana?



Sono anni che va avanti un vero e proprio dibattito sulla frequenza con cui andrebbero lavati i capelli. Ognuno ha la sua idea e anche gli esperti spesso si scontrano sull’argomento. Secondo l’American Academy of Dermatologist, la frequenza con cui bisogna lavare i capelli dipende dalla quantità di sebo che produce il cuoio capelluto, ma anche dal tipo di capelli e dalle attività quotidiane. La detersione del cuoio capelluto e dei capelli è un passo fondamentale per la salute e la bellezza della chioma. I follicoli sono circondati da cellule epiteliali e ghiandole sebacee, la cui produzione tende ad accumularsi sul cuoio capelluto e renderlo sporco. Lavare i capelli aiuta a mantenere i follicoli sani, a stimolare la circolazione e l’ossigenazione sanguigna e a rendere i capelli più forti.

Il lavaggio quotidiano è da evitare. Andrebbe fatto solo ed esclusivamente se necessario. Questo dipende prima di tutto dal tipo di cute, ovvero dal livello di produzione di sebo, e dal tipo di capello. Dipende anche dallo stile di vita, dallo styling che si fa quotidianamente e dal luogo in cui si vive. Fare sport sporca di più i capelli per la produzione di sudore, e vivere in città inquinate aumenterà la sporcizia che si deposita sui capelli. Anche l’uso di molti prodotti, come lacca e gel, potrebbe sporcarli più facilmente. Ci sono delle tipologie di capelli che andrebbero lavati solo una volta a settimana, per evitare di rovinarli.

Quante volte lavare i capelli alla settimana



Le linee guida dei dermatologi suggeriscono prima di tutto di capire il tipo di capello che si ha e valutare il reale bisogno di lavare i capelli a seconda delle attività della giornata, per lavarli solo con i tempi giusti, senza stressati troppo. Si parte da quanto sebo produce la pelle e il cuoio capelluto, per stabilire le frequenze di lavaggio. Se la cute è normale o secca il consiglio è di lavare i capelli una o due volte massimo alla settimana. Se la produzione di sebo è elevata è meglio aumentare la frequenza. Se avete i capelli molto grassi è il caso di lavarli ogni due giorni, o tutti i giorni, ma prestando anche attenzione ai prodotti per non rovinarli. I capelli grossi devono essere lavati una volta a settimana, mentre quelli più fini hanno bisogno di lavaggi più ravvicinati, per esempio ogni due giorni. I capelli ricci devono essere lavati una volta a settimana, massimo due. Questa tipologia di capello dovrebbe essere maneggiata il meno possibile, ma anche idratata. Se la pelle è secca o normale, si può far passare anche due settimane. I capelli tinti o sottoposti a trattamenti chimici potrebbero già essere secchi, disidratati e danneggiati e per questo andrebbero lavati con minor frequenza, per preservare il più possibile la loro idratazione. È il caso di lavarli una o massimo due volte a settimana. I dermatologi hanno anche spiegato che con l’avanzare dell’età si ha bisogno di sempre meno lavaggi. Con il passare del tempo la pelle produce meno sebo, per questo i capelli si sporcheranno di meno.