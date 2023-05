Idee e consigli su come realizzare bigodini lunghi per ottenere boccoli e capelli mossi fai da te

Se state cercando un modo per ottenere i capelli mossi senza utilizzare ad esempio la piastra o senza comprare i bigodini, siete nel posto giusto. All’interno di questo articolo vedremo infatti come ottenere boccoli e capelli mossi con l’utilizzo dei bigodini fai da te.

Bigodino lungo fai da te per boccoli e capelli mossi: i rotoli della carta igienica e la carta stagnola

Volete avere i boccoli e i capelli mossi ma non volete utilizzare il phon o la piastra o andare a comprare i bigodini? Bene, vediamo insieme come è possibile realizzare dei bigodini fai te, in grado di regalare alla vostra capigliatura dei boccoli perfetti! Se avete i capelli lisci e volete cambiare acconciatura, utilizzare i bigodini è senza dubbio la soluzione perfetta. Se però non gli avete mai usati, prima di andare a comprarli e quindi spendere dei soldi per un qualcosa che alla fine non sapete nemmeno se vi piacerà, potete provare a realizzare i bigodini direttamente a casa vostra, grazie ad alcuni oggetti che avrete sicuramente in casa.

Se volete ottenere delle onde grandi, potete tenere da parte i rotoli della carta igienica e quelli della carta da cucina. Dopo aver lavato, strizzato e tenuto per qualche minuto i vostri capelli avvolti nell’asciugamano, potete, dopo averli pettinati per togliere tutti gli eventuali nodi, avvolgere le ciocche sui rotoli. Dopo di che prendere una forcina o un becco d’oca e fissateli per bene, inoltre potete spruzzarci su della lacca per fa sì che le onde restino più a lungo. Prima di fare ciò ricordatevi di pulire i rotoli da eventuali pezzi di carta o colla che potrebbero sporcare i capelli. Dopo averli lasciati in posa il tempo necessario ecco a voi degli splenditi boccoli! I rotoli sono usa e getta.

Si possono creare dei bigodini anche con la carta stagnola, ripiegando i lembi della carta stagnola verso il centro per fermare i capelli.

Bigodino lungo fai da te per boccoli e capelli mossi: la stoffa

Oltre alla carta igienica e alla carta stagnola è possibile realizzare dei bigodini lunghi anche attraverso l’uso della stoffa. Prendete ad esempio un vecchio foulard, un vecchio lenzuolo o qualsiasi tipo di stoffa morbida e tagliate delle strisce, larghe circa dai 2,5 ai 12 centimetri e lunghe dai 20 ai 45 centimetri. Dopo aver lavato i capelli e averli lasciati asciugare per un pò, poiché i boccoli con la stoffa vengono meglio se i capelli sono umidi e non troppo bagnati, per prima cosa bisogna separare i capelli in ciocche, prendere l’estremità di una ciocca e avvolgerla con la parte centrale della striscia. Una volta arrivati alla radici bisogna legare l’estremità della striscia in un nodo molto stretto. Questa procedura va ripetuta per tutte le ciocche, una volta che i capelli sono asciutti è possibile slegare le varie ciocche, fondamentale non slegarle se i capelli sono ancora umidi poiché il risultato potrebbe non essere ottimale.

Nel caso in cui avete i capelli corti per fare i boccoli potete utilizzare semplicemente i becchi d’oca per arricciare le ciocche e fissarle all’attaccatura.