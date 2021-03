Vediamo qui di seguito in anteprima le prime foto e i primi dettagli di come la bella attrice Penelope Cruz cambia look.

I look di Penelope Cruz

Tutto ha inizio da un post pubblicato sulla pagina ufficiale Instagram dell’attrice spagnola, dove si vede lei con un bel long bob in una posa semplice e naturale.

Subito la domanda sorge spontanea: che fine hanno fatto i suoi lunghi capelli? Di certo, non è raro vedere Penelope Cruz cambiare look per esigenze di set e lavoro. Sono molte le occasioni in cui l’abbiamo vista sfoggiare acconciature diverse dalla sua tradizionale “capelli lisci e lunghi”.

Risale ad esempio a pochi giorni fa un’ennesima trasformazione. In occasione del Premio Goya 2021, presso il Teatro del Soho CaixaBank di Malaga, infatti, l’attrice ha indossato un lungo abito nero firmato Chanel della collezione Métiers d’Art 2020-21 e un’altra acconciatura.

Dominava la scena una folta chioma scura sulle spalle con una frangetta definita ma naturale, che faceva intravedere i suoi dolci e profondi occhi.

Oppure in altre foto e in altri post su Instagram la vediamo ritratta con capelli molto più chiari, sui toni del biondo scuro e del castano chiaro, ma sempre contraddistinti da un effetto naturale e semplice.

Anche nell’occasione che riportiamo in foto qui sotto, il cambiamento è per lavoro, in particolare per una copertina per un noto magazine di moda.

Ma non possiamo dimenticarci di una stravolgente trasformazione, addirittura con capelli rossi e ricci, che quasi quasi ricorda la bella Julia Roberts. In quest’ennesima occasione, Penelope Cruz si ritrova ad interpretare un ruolo nel film “Official Competition”.

Penelope Cruz cambia look

Sono molte le artiste e le celebrità da cui prendere spunto per creare look di tendenza e super originali. Basti pensare ai look sfoggiati ai Grammy Awards e ai look di Lady Gaga sfoggiati in Italia, che sono un omaggio al made in Italy e allo stile inconfondibile nostrano. E tornando alla nostra protagonista, come abbiamo detto prima, l’attrice spagnola Penelope Cruz ha pubblicato sulla sua pagina Instagram una foto che la ritrae con l’ennesimo cambio look. Ma questa volta stupisce i fan con un bel long bob, ovvero con un caschetto di un brown scuro ma con ciocche su nuance più chiare. Nella caption, c’è scritto che sta lavorando per una nuova campagna con un noto brand di cosmetici. Forse è per questo che ha questo nuovo look, quindi per esigenze di set, oppure è un cambiamento voluto da lei stessa?

Se fosse un suo cambiamento personale, sarebbe un nuovo capitolo che si apre nei look hair dell’attrice, che ama sperimentare. Da una folta chioma lunga liscia ad un caschetto: la differenza è sostanziale e lo stacco è ben evidente. Ciò non toglie che anche con questo nuovo hair look sta veramente bene, le dona ancora più eleganza e raffinatezza al viso. E con il seguito che ha a livello globale, il suo taglio di capelli è già tendenza per la primavera estate 2021. Allora, perché non provarlo?