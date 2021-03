Dalla queen Beyoncé che ha totalizzato ben 28 Grammy al look esuberante di Harry Styles: tutti gli outfit più belli sfoggiati dalle celebrità ai Grammy 2021.

Grammy 2021: i look delle star

La giovane cantante Dua Lipa ha sfoggiato un abito da mozzare il fiato, tra spacchi, scollature e cristalli che formano una farfalla sull’addome.

L’abito indossato per il red carpet è firmato Atelier Versace, così come quello indossato per la performance sul palco. Il primo abito, con linea a sirena, è reso particolare anche dalla maglia metallica che ricopre il body. Il secondo abito invece è molto più voluminoso, in seta color fucsia con un top e una culotte coperti di cristalli.

Taylor Swift ha indossato invece un abito Oscar de la Renta. Si tratta di un mini dress nude ricoperto da applicazioni di fiori coloratissimi. Un abito che mette in risalto le forme dolci del viso della cantante.

Il cantante Harry Styles, autore di brani che hanno scalato le classifiche come Watermelon Sugar e Golden, ha sfoggiato sul palco dei Grammy Awards 2021 uno dei suoi look estrosi. Styles veste Gucci: un pantalone in velluto a zampa d’elefante, un blazer in fantasia Principe di Galles e un pullover con un profondo scollo a V. Il tocco unico che Harry Styles mette sempre nei suoi look non poteva mancare: un boa lilla intorno al collo.

La queen della serata è senza dubbio Beyoncé, una cantante dalla carriera eccelsa che giunge al record dei 28 Grammy Awards entrando nel Guinness World Record. Per l’occasione la pop star ha vestito Schiaparelli Haute Couture: un abito corto e aderente in pelle nera, corredato da guanti in coordinato. Un look da catwoman che risalta le sue forme.

L’enfant prodige Billie Eilish si aggiudica il Grammy per il singolo dell’anno con il brano Everything I Wanted. Per l’occasione ha scelto di vestire un completo Gucci: cappello, guanti, camicia, mascherina e persino le unghie sono in coordinato con la fantasia.

La carismatica Lizzo ha indossato invece un abito corto effetto metallizzato di un bel verde tenue firmato Balmain. Il suo look è arricchito dai gioielli Bulgari della linea Serpenti Viper – indossata anche da Elodie al Festival di Sanremo 2021. Anche il secondo outfit di Lizzo è firmato Balmain: un bel vestito asimmetrico sul color rosa chiaro con rouches.