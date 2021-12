L’attrice sudcoreana divenuta famosa per il suo ruolo in Parasite, Park So Dam, è stata operata per un carcinoma papillare della tiroide.

Park So Dam, star di Parasite, operata per un carcinoma papillare della tiroide

L’attrice sudcoreana Park So Dam, classe 1991, ha raggiunto la notorietà con la sua interpretazione in Parasite, pellicola vincitrice dell’Oscar.

A quanto si apprende, la giovane attrice ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico in quanto le era stato recentemente diagnosticato un carcinoma papillare della tiroide. Proprio a causa dell’operazione, le è stato impossibile prendere parte alla presentazione di Special Delivery, un film che uscirà nel mese di gennaio 2022 e del quale sarà protagonista.

A diffondere la notizia relativa alle attuali condizioni di salute di Park So Dam è stata la sua agenzia Artist Company che ha diramato un comunicato ufficiale.

Il comunicato sottolineava il rammarico dell’attrice di non poter partecipare alla premiere di Special Delivery insieme ai suoi colleghi e ai tanti fan.

Park So Dam operata, il comunicato stampa dell’agenzia dell’attrice

In merito all’operazione chirurgica alla quale è stata sottoposta Park So Dam, i media coreani hanno aggiornato i fan circa le condizioni di salute della giovane attrice.

A questo proposito, il portale coreano dedicato ai personaggi K-Pop, Soompi, ha riportato il comunicato ufficiale pubblicato dall’agenzia Artist Company alla quale fa capo l’attrice.

L’agenzia, quindi, ha diffuso il seguente messaggio: “All’attrice Park So Dam è stato diagnosticato un carcinoma papillare alla tiroide ed è stata sottoposta a un intervento chirurgico raccomandato dal medico. L’attrice è molto dispiaciuta per non poter essere insieme ai suoi fan, durante la presentazione di Special Delivery. Park So Dam si concentrerà sulla guarigione, in modo tale da incontrare tutti in futuro. Grazie”.

Park So Dam operata, il successo nazionale e internazionale dell’attrice

Park So Dam ha conquistato il successo in Patria nel 2015 con la sua performance in The Priests e per aver recitato nel dramma coreano Cenerentola nel ruolo di Eun Ha Won.

Il successo in contesto internazionale, invece, è stato raggiunto da Park So Dam con il film vincitore della Parla d’Oro e dell’Oscar Parasite e che la vede interpretare Kim Ki-Jung.