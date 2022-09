Paris Fashion Week: il calendario delle sfilate

Dopo le settimane della moda di New York, Londra e Milano, è arrivato il momento della Paris Fashion Week, una delle più attese. Ecco il calendario delle sfilate e delle presentazioni per la Primavera/Estate 2023, dal 26 settembre al 4 ottobre.

Paris Fashion Week: una settimana di moda a Parigi

Dopo il successo delle settimane della moda di New York, Londra e Milano, è arrivato il momento della Paris Fashion Week. Quella della Ville Lumière è una delle tappe più attese. La città ospita da sempre alcune delle maison più influenti di tutto il mondo ed è anche un punto di nascita di nuovi talenti. Le sfilate e le presentazioni per la Primavera/Estate 2023, quasi totalmente in presenza, sono in programma dal 26 settembre al 4 ottobre 2022, e il calendario della Fédération de la Haute Couture et de la Mode annuncia già un finale di Fashion Month davvero incredibile, con grandi nomi tra cui Louis Vuitton, Dior, Chanel, Saint Laurent e Balenciaga, ma anche tante grandi novità.

Victoria Beckham è pronta a debuttare a Parigi, mentre Ibrahim Kamara, collaboratore di Virgil Abloh, rivelerà la sua fusione di Off-White come nuovo direttore artistico e dell’immagine del brand. Presenti anche Mary-Kate e Ashley Olsen, che presenteranno per la seconda volta la collezione firmata The Row, e Thom Browne. Dopo le limitazioni dovute alla pandemia, torneranno anche gli stilisti giapponesi: Comme des Garçons, Junya Watanabe, Yohji Yamamato e Issey Miyake.

La settimana si chiuderà in bellezza con una nuova generazione di designer francesi e non, come Weinsanto, il duo di stilisti franco-belgi Ester Manas, Vaquera da New York e Ludovic de Saint Sernin.

Paris Fashion Week: il calendario ufficiale

Ecco il calendario ufficiale della Paris Fashion Week per la Primavera/Estate 2023: