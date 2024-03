Paola Belloni: chi è la fidanzata di Elly Schlein

Si chiama Paola Belloni ed è la compagna della nuova segretaria del PD Elly Schlein. Nel 2023 il suo nome (e cognome) ha fatto il giro del web suo malgrado, dato che la sua relazione con la politica non era ancora stata così resa nota al pubblico.

Paola Belloni: ecco chi è la compagna di Elly Schlein

Paola Belloni è nata in Sardegna e pare abbia meno di 30 anni (o al massimo 30). Il suo nome è cominciato a circolare accanto a quello di Elly Schlein che, ormai tutta l’Italia ne è a conoscenza, è la sua compagna di cuore. Essendo sempre stata una donna particolarmente riservata e non avendo lei stessa mai ricercato i riflettori e il mondo del gossip, su Paola Belloni effettivamente non si hanno molte informazioni.

Tuttavia, facendo una breve e veloce ricerca su Instagram, il suo nome è associato a un profilo molto basic che conta solamente 4 post pubblicati. I follower, invece, sono 1359, ma non compare nulla di specifico su di lei o sulla sua vita privata. Tra gli scatti pubblicati sul social ne compare uno in compagnia della scrittrice Michela Murgia: nella foto Paola Belloni mostri fiera e sorridente il suo tatuaggio che riprende, tra l’altro, l’immagine di Morgana, la stessa che fa da copertina al podcast omonimo.

La relazione con Elly Schlein

La notizia che Paola Belloni ed Elly Schlein hanno una relazione sentimentale è uscita allo scoperto nel 2023. Tutto ha avuto inizio con alcune foto scattate da un certo magazine di gossip che, senza chiedere il permesso, avrebbe fatto outing (e dunque annunciato al suo posto della sua omosessualità e della sua relazione con la segretaria del PD). Una vicenda abbastanza complessa e che ha sicuramente scosso Belloni. Non a caso, infatti, la donna ha scelto di pubblicare un post su Instagram, dove ha scelto di scagliarsi proprio contro quel giornale che ha fatto outing: «Non mi hanno vista arrivare e quindi hanno tirato fuori i teleobiettivi», questo l’esordio del copy del post pubblicato.

Paola Belloni poi continua e dopo avere citato direttamente il giornale colpevole di averla fotografata e di avere fatto outing, compie anche una riflessione sulla questione italiana nei confronti delle persone omosessuali:

[…] Comunicare a mezzo stampa l’intimità affettiva di una persona è un atto ingiusto e si chiama outing. Io ne son stata travolta, ma per fortuna non annichilita, perché ho una rete amicale e familiare che mi sostiene. Mi chiedo solo cosa sarebbe successo se io questa rete non l’avessi avuta.

In Italia non abbiamo il matrimonio egualitario, non abbiamo tutele per i figli e le figlie di famiglie omogenitoriali, non abbiamo una legge contro l’omolesbobitransfobia.

Siamo un Paese dove migliaia di “Spatriati”, per dirla con Desiati, vivono o lasciano le proprie province pieni di graffi e di segreti. Il coming out è una scelta personale, che deriva anche da un’analisi della propria rete sociale.

Ma mi rendo conto che essere la compagna di una figura pubblica vi abbia fatto pensare di avere il diritto di esporre me quanto è esposta lei.

Inutile dire che la fotografia e la caption abbiano raccolto un cospicuo numero di consensi da parte dei suoi follower (e non): Paola Belloni non ha optato per il silenzio e attualmente vive la sua relazione con Elly Schlein.