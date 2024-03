Belen Rodriguez ama dedicare del tempo alla cura di se stessa. La showgirl argentina è una fan dell’ozonoterapia, i cui benefici dice che si sentono già dopo solo mezz’ora. Ma, che cos’è l’ozonoterapia? Quali sono i benefici? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Ozonoterapia, Belen Rodriguez svela tutti i benefici del trattamento

Tra un gossip e l’altro, la showgirl argentina Belen Rodriguez ama molto dedicarsi alla cura di se stessa. Dopo un anno piuttosto complicato, tra l’ennesima fine della storia con Stefano De Martino, il quasi matrimonio con l’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni e il presunto nuovo flirt con il cestista argentino Bruno Cerella, ecco che l’ex conduttrice di “Tu Si Que Vales” ha prima invitato, tramite una storia su Instagram, tutte le donne che ancora non lo hanno fatto a effettuare il pap test, poi ha mostrato una foto con un ago in vena mentre sta facendo ozonoterapia, aggiungendo che i benefici di questo trattamento si vedono dopo solo mezz’ora. L’ozonoterapia è una terapia in vena e, c’è da dire, che le terapie endovenose stanno prendendo sempre più piede tra le caleb. Sfruttando l’ago i benefici si vedono in meno tempo, rispetto alla via orale, che richiede più tempo perchè deve prima esserci il superamento della barriera gastrica. Tra le celebrities che si sono e si sottopongono a terapie endovenose troviamo per esempio Elisabetta Gregoraci, Chiara Ferragni, Melissa Satta, Martina Colombari e Tommaso Zorzi.

L’ozono terapia è un trattamento abbastanza costoso (80 euro circa trattamento, ne occorrono circa 12 per completare un ciclo), e sfrutta i benefici e le proprietà dell’ozono. Si basa sulla somministrazione, come spiega la Rodriguez nelle sue storie, di una miscela di ossigeno e ozono medicale all’interno dell’organismo, attraverso l’impiego di tecniche diverse, al fine di ottenere risultati terapeutici importanti su varie patologie. Ma vediamo adesso insieme su quali patologie è efficace l’ozonoterapia.

Ozonoterapia: su quali patologie è efficace?

Come abbiamo appena visto, Belen Rodriguez è una grande fa dell’ozonoterapia, trattamento i cui benefici si vedono praticamente subito. Ma, per quali patologie è efficace? E’ la stessa Belen a dircelo nelle sue storie:

Patologie oculistiche

Epatopatite

Patologie intestinali, quali le coliti

Dolore neuropatico

Patologie vascolari

Patologie ortopediche

Patologie gastriche

Infezioni virali

Patologie dermatologiche

Vertigini

Asma

Cefalee Vascolare e Miotensiva

Reumatismo articolare

Artrite Reumatoide

Cardiopatia Ischemica

Aterosclerosi

Inoltre l’ozonoterapia viene utilizzata anche nella medicina sportiva, nella medicina fisica e riabilitativa, nella medicina estetica e anti età e come adiuvante durante la Radioterapia o la Chemioterapia.

Infine vediamo quali sono i benefici più nel dettaglio dell’ozonoterapia:

Azione antidolorifica e antinfiammatoria

Azione antibatterica e antimiotica

Azione antiossidante

Azione sinergica con farmaci con riduzione degli effetti collaterali

Incremento delle difese immunitarie

Attivazione sistemi neuro protettivi

Miglioramento della circolazione sanguinea e dell’apporto di ossigeno nel tessuto ischemico

Stimolazione del sistema neuroendocrino

Rigenerazione osteoarticolare

Sono quindi tanti i benefici dell’ozonoterapia. Se volete saperne di più su questo trattamento il consiglio è sempre quello di rivolgersi a un professionista.

