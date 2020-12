L’oroscopo 2021 per il Cancro: cosa riserverà il nuovo anno?

Oroscopo 2021 Cancro

Una e una sola parola per il Cancro nel 2021: leggerezza. Per il quarto segno dello zodiaco, il nuovo anno dovrà essere quanto più lontano dalla pesantezza e dalle situazioni complicate.

Segno legato strettamente alla maternità, come è evidente anche dal simbolo delle due chele del granchio che stanno a indicare simbolicamente i seni, è governato dalla Luna. Per molto tempo, nel 2020 i nati sotto questo segno si sono sentiti oppressi da preoccupazioni e la voglia di fuggire lontano è stata tanta.

Il 2021 riserverà delle belle sorprese, in tutti i campi, senza eccessivi problemi. La fortuna girerà per il verso giusto e finalmente si potranno godere dei bei momenti.

Ecco tutte le previsioni dell’oroscopo per quanto riguarda le emozioni e le relazioni, il lavoro, la salute e il benessere.

Emozioni e relazioni

Solo belle notizie per quanto riguarda l’amore in generale. Le coppie torneranno finalmente a viversi in modo positivo e costruttivo. La leggerezza che durerà tutto l’anno permetterà di vivere i rapporti in modo più libero, respirando finalmente a pieni polmoni. I componenti delle coppie riscopriranno di essere individui e si prenderanno quindi dei momenti per coltivare le proprie passioni singolarmente.

Questo non farà altro che rafforzare il rapporto e renderlo più maturo.

E per quanto riguarda i single? Anche per loro è giunto il momento di viversi finalmente delle emozioni pure e pulito. Basta paura di soffrire ma via libera al godimento delle emozioni e delle sensazioni vere. La stagione migliore per l’amore sarà sicuramente quella estiva, in particolar modo dalla metà di giugno sino alla metà del mese di luglio.

Le coppie più promettenti saranno quelle Cancro-Bilancia e Cancro-Vergine.

Lavoro

Anche il campo lavorativo, i nati sotto il segno del Cancro respireranno a pieni polmoni. Le fatiche degli ultimi tempi saranno ripagate in toto e i fiori daranno i loro frutti. Anche i rapporti con i colleghi si rinsalderanno e potrete dare il via a nuove amicizie sul lavoro.

Se qualcuno ha malauguratamente perso il proprio posto lavorativo nel 2020, il 2021 riserverà delle belle sorprese, con nuove opportunità anche in campi inaspettati.

Tornerete quindi in carreggiata più forti e motivati di prima. Certo, delle piccole delusioni ci potranno essere, ma nulla che non si potrà superare con un po’ di intraprendenza e voglia di fare.

Salute e benessere

Lo stato di salute fisica e mentale, nel complesso, nel 2021 sarà positivo. Non mancheranno momenti di mancanza di forze, ma in generale starete bene con voi stessi e questo è l’importante. Anche in questo ambito sarà la leggerezza a farla da padrone.

La mente andrà di pari passo con il corpo e proprio per questo è fondamentale mantenersi in forma praticando qualche sport o semplicemente facendo una bella camminata la mattina presto o la sera. In tal senso è essenziale mantenere un’alimentazione sana, ricca di verdure e povera di grassi. Non esagerare quindi con i dolci, gli affettati e le carni rossi. Prediligere invece i cibi più sani e colorati.