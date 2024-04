L’oroscopo della settimana, le previsioni dal 15 al 21 aprile 2024 per ogni segno zodiacale

Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, l’oroscopo per la settimana dal 15 al 21 aprile 2024, segno per segno.

Durante questa settimana il Sole, Mercurio e Venere saranno ancora nel segno zodiacale dell’Ariete, mentre Marte in quello dei Pesci, portando tanta energia in più ai segni di Acqua. Ma vediamo adesso nel dettaglio l’oroscopo dal 15 al 21 aprile 2024 per tutti i segni zodiacali.

Vediamo insieme nel dettaglio l’oroscopo per la settimana dal 15 al 21 aprile 2024 per ogni segno zodiacale:

Ariete: ottima settimana da ogni punto di vista. Sul lavoro molti di voi potrebbero anche ricevere una promozione o iniziare una nuova collaborazione, in amore tanta passione e romanticismo.

Toro: dopo un periodo all’insegna della stanchezza, ecco che le cose cominciano decisamente a migliorare, in particolare sul lavoro. Dal punto di vista sentimentale settimana piuttosto tranquilla.

Gemelli: settimana difficile, il nervosismo sarà infatti alle stelle, il che potrebbe portare a problemi sia sul lavoro sia in ambito sentimentale. Cercate di prendervi del tempo per voi per rilassarvi e ritrovare la tranquillità.

Cancro: ancora un po’ di pazienza e le cose cominceranno ad andare alla grande da ogni punto di vista. Le stelle, infatti, da maggio a ottobre sono tutte con voi, quindi tenete duro!

Leone: super settimana all’orizzonte. Per chi è in coppia previsti momenti davvero indimenticabili da vivere con il partner, e anche per i single possibili incontri molto interessanti. Sul lavoro tutto alla grande.

Vergine: settimana di ripartenza, dopo un periodo dove la stanchezza si è fatta sentire, piano piano recupererete tutte le energie. Ottime notizie per i single, potreste incontrare una persona davvero speciale.

Bilancia: settimana di alti e bassi, in amore potrebbero esserci discussioni con il partner, cercate di tenere a freno la gelosia. Sul lavoro qualche imprevisto, ma nulla che non riuscirete a risolvere in fretta.

Scorpione: grazie a Marte sarete pieni di energie e voglia di fare. In ambito lavorativo le cose vanno davvero benissimo, i vostri progetti stanno finalmente per realizzarvi. In amore settimana tranquilla.

Sagittario: settimana piuttosto tranquilla da ogni punto di vista, è un periodo importante per riconnettervi con voi stessi e recuperare le energie. Una gita fuori porta è quello che vi serve.

Capricorno: settimana non semplicissima, soprattutto per via del forte nervosismo che accompagnerà le vostre giornate. Cercate di non prendervela per ogni cosa e di passare del tempo in mezzo alla natura.

Acquario: ottima settimana, sarete in piena forma e anche molto creativi. In amore c’è chi è pronto per il grande passo, mentre chi è single, non c’è momento migliore per dichiararvi.