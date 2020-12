L’oroscopo del 2021 per la Bilancia: cosa riserverà il nuovo anno?

Oroscopo 2021 Bilancia

La Bilancia è il settimo dei 12 segni zodiacali dell’oroscopo. Le persone nate sotto questo segno sono dominate dal pianeta Venere, amano la bellezza, sono dei collaboratori perfetti, hanno qualche punta di pigrizia e non disdegnano le comodità.

Tendenzialmente affascinanti, amano utilizzare la mente ed esprimere i propri pensieri.

Il 2021 riserverà delle sorprese ai bilancini sia per quanto riguarda l’ambito professionale che quello privato. Non mancheranno delle novità da prendere in considerazione e le belle idee per progetti. Grandi traguardi saranno raggiunti grazie a Giove e Saturno in Acquario.

Un ruolo fondamentale lo avrà Venere, si sposterà senza ostacoli durante tutti i 12 mesi del prossimo anno.

Advertisements

Questo porterà leggerezza nella vita delle persone Bilancia, sensazione che mancava da tempo. Anche Giove farà la sua parte, facendo girare la fortuna e aumentando la fiducia in se stessi.

Ecco nel dettaglio come sarà il 2021 per le persone nate sotto il segno della Bilancia nelle emozioni e relazioni, nel lavoro, nella salute e nel benessere.

Emozioni e relazioni

Proprio grazie a Venere, la vita sentimentale andrà molto bene durante il 2021.

Inoltre, durante l’estate Marte affiancherà il pianeta dell’amore e si apriranno nuove possibilità anche per i single. Utili al cuore saranno anche le lune di aprile e ottobre.

Non ci sarà tempo per relazioni destinate a finire ancor prima di nascere, ma ci sarà invece spazio per relazioni pure e sincere. Un’accoppiata vincente potrà essere Bilancia-Vergine.

Le relazioni che durano da tempo invece incontreranno finalmente un periodo di calma, benessere e felicità.

In particolar modo saranno in ripresa gli amori con gli Ariete. Si potrà decidere di compiere dei passi importanti, come il matrimonio o la convivenza. Verrà riscoperta la quotidianità e la bellezza dei piccoli gesti che porteranno a piccole gioie quotidiane.

Lavoro

Anche in ambito professionale e lavorativo il 2021 porterà tranquillità. Non mancheranno certamente i cambiamenti, sui cui però i nati Bilancia avranno pieno controllo e possibilità di scelta.

L’importante è osare con criterio. Non si devono infatti escludere anche miglioramenti dal punto di vista economico, che se sfruttati bene permetteranno di risparmiare.

Per ottenere il meglio dal nuovo anno dal punto di vista lavorativo, le parole chiave devono essere flessibilità, innovazione e disponibilità. Uscire dalla propria comfort zone è essenziale e non si devono temere i cambiamenti, anche radicali. Un consiglio può essere quello di evitare l’ordinario e puntare sull’unicità e sull’originalità.

Non chiudere inoltre la porta a nuove attività senza averle valutate sino in fondo. Potrebbe anche essere un’attività secondaria che potrebbe rivelarsi la scelta della vita.

Salute e benessere

Ripresa e ritorno al benessere saranno le costanti del 2021 per i Bilancia. Dimenticate la stanchezza cronica e la spossatezza, che resteranno fino a gennaio. Da febbraio tornerete a brillare e a sentirvi al vostro meglio.

“Mens sana in corpore sano”. La mente e l’aspetto fisico vanno quindi a braccetto. Ecco perché è fondamentale prendersi cura di sé, riservando dei piccoli momenti quotidiani al benessere. Che siano anche solo 10 minuti di skincare routine serale, l’importante è non dimenticarsi di star bene con se stessi.

Per chi desidera osare, è l’anno giusto per un cambio di look totale, con un nuovo taglio di capelli o un rinnovamento del guardaroba.

È fondamentale non dimenticarsi anche di combattere l’ansia e lo stress.