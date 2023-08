Olio tea tree: benefici per l’acne

Sul mercato sono a disposizione diversi tipi di oli che, se usati in modo costante per la pelle, possono garantire determinati vantaggi e benefici. Uno di questi è l’olio tea tree che aiuta a combattere le infezioni dovute a un inestetismo del viso come l’acne. Proviamo a capire come applicarlo e i risultati che permette di ottenere.

Olio tea tree

Un tipo di olio molto particolare che è usato in vari ambiti e settori. L’olio tea tree è considerato particolarmente versatile in quanto è possibile applicarlo sulla pelle, ma anche sui capelli in modo da farli crescere rapidamente e più forti. Un tipo di rimedio naturale particolarmente indicato soprattutto per combattere le infezioni e gli inestetismi come l’acne.

Considerando le sue proprietà antinfiammatorie e lenitive, è conosciuto anche come olio di melaleuca. Si tratta di un tipo di rimedio particolarmente utile per contrastare e combattere le infezioni della pelle dovute appunto all’acne e ai brufoli.

È estratto dalla pianta della melaleuca alternifolia che è tipico delle zone australiane. Oltre ad avere proprietà antinfiammatorie, svolge anche un’azione antimicrobica dal momento che risulta essere benefico per una serie di disturbi cutanei. Il suo impiego risale a molto tempo fa proprio per trattare questo tipo di problematiche.

L’olio tea tree si rivela particolarmente utile per l’acne dal momento che aiuta a ridurre le infiammazioni oltre a regolare la produzione di sebo che è una delle cause principali della comparsa dell’acne. Impiegato anche per combattere disturbi e problematiche della pelle come le infezioni delle unghie e la tigna.

Olio tea tree: come usarlo

Considerando che l’olio tea tree, come si è visto, è particolarmente versatile e quindi ha un uso diverso a seconda degli ambiti, è bene sapere come sia possibile applicarlo sulla pelle proprio per cercare di attenuare le infezioni dovute appunto all’acne sul viso. Sapere come applicare questo rimedio è molto utile per trarne possibili benefici.

Innanzitutto, si consiglia di prendere un po’ di prodotto con l’aiuto di un batuffolo di cotone o con le mani pulite per poi applicarlo sulla zona interessata. Non è un olio da usare puro, ma si consiglia di diluirlo con olio di cocco oppure di oliva in modo da evitare possibili fastidi o irritazioni.

Considerando che, in questo caso, l’olio di tea tree si applica sul viso è possibile diluirlo o aggiungerne alcune gocce insieme al detergente in modo da ottenere più risultati utili. Agendo in questo modo, è possibile potenziare e aumentare i possibili effetti antibatterici.

Un rimedio del genere permette anche di creare delle maschere facciali fai da te magari con componenti naturali come l’argilla verde e il miele. Una volta ottenuto il composto, si applica poi sul viso lasciando in posa per una quindicina di minuti per risciacquare in modo da ottenere una pelle del viso che sia molto morbida e liscia.

Oltre all’olio tea tree, il problema dell’acne si combatte anche a tavola con i giusti alimenti.