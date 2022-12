Labbra secche: rimedi per idratarle

Per poter prendersi cura delle labbra secche è bene usare prodotti specifici come il balsamo e anche bere molta acqua per idratarle al meglio.

Le labbra sono parte del fascino e della bellezza femminile. In inverno, a causa dell’abbassamento delle temperature, possono andare incontro a secchezza e screpolatura. Per evitare le labbra secche e prendersene cura, ecco quali rimedi adottare per le labbra secche e come fare per migliorarne l’aspetto.

Labbra secche

Con i primi freddi, la pelle e le labbra sono sottoposte a problematiche a causa dei fattori esterni. Le labbra secche sono un inestetismo che necessita, proprio con il freddo e le basse temperature, di essere protette nel modo migliore possibile. Il freddo e il vento non sono gli unici responsabili, ma vi sono anche le cattive abitudini e una scarsa idratazione.

La pelle delle labbra, rispetto ad altre aree e zone del corpo, risulta essere maggiormente sensibile alle temperature rigide del periodo, per cui rischiano di andare incontro a secchezza, poca idratazione. Le labbra si presentano così screpolate e soggette anche a desquamazione e bisogna usare prodotti specifici per ripararle.

L’aria secca che tende a diminuire nei periodi invernali porta ad avere delle labbra secche e proteggerle con i prodotti indicati aiuta sicuramente a renderle maggiormente idratate e meno screpolate. Ci sono poi dei prodotti e dei lucidalabbra o anche lipgloss che contengono degli elementi non indicati in quanto vanno a peggiorare l’idratazione della pelle.

L’esposizione ai raggi del sole, non solo in estate quando i raggi sono più forti, ma anche in inverno, rischia di causare questo problema alle labbra che, proprio come il resto del corpo, necessita della massima protezione. Consumare pochissima acqua è segno di perdita di liquidi e quindi a una secchezza delle labbra. Bere almeno due litri al giorno è indispensabile sia nei mesi estivi che invernali.

Labbra secche: come fare

Per evitare di avere le labbra secche, è necessario agire con la giusta prevenzione optando per prodotti e rimedi che siano degli idratanti naturali che agiscono da barriera protettiva andando a proteggere le labbra. L’olio di cocco è un elemento adatto per le sue proprietà emollienti e anche ammorbidenti per la pelle.

Il miele da applicare come balsamo sulle labbra contiene elementi antiossidanti e antibatterici che vanno a prevenire le infezioni e aiutano a contrastare l’aridità e la screpolatura delle labbra. Il tè verde è un ottimo esfoliante perché ricco di diversi polifenoli e minerali che combattono l’infiammazione.

Insieme a questi elementi non manca poi l’aloe vera che è un emolliente naturale ed essendo ricco di vari principi, va a lenire la pelle in profondità prevenendo così la disidratazione. Oltre a questi rimedi naturali e privi di effetti collaterali, è bene anche evitare l’uso di prodotti che contengono profumo poiché va a ledere le labbra.

Si consiglia anche di applicare un balsamo specifico per le labbra secche ogni due ore soprattutto quando si sta all’aria aperta. Consigliabile anche bere molto proprio per favorire la disidratazione. Sarebbe meglio evitare di tenere con le labbra le graffette o gioielli dal momento che possono irritarle. Se si è raffreddati è meglio l’uso di un deumidificatore per eliminare le impurità.

Labbra secche: i rimedi

Il noto e-commerce di Amazon presenta e propone una serie di prodotti che sono indicati per questo inestetismo. Cliccando l’immagine si visualizzano le descrizioni del prodotto. Qui sotto abbiamo stilato una classifica con i migliori rimedi per le labbra secche da usare in inverno e non solo che sono molto apprezzati dalle consumatrici.

1)Blistex burrocacao Medplus

Un burrocacao del marchio Medplus che permette di prendersi cura nel modo migliore delle labbra che sono secche o screpolate. Una formula rinfrescante che dona sollievo in tre confezioni. Permette di idratare e proteggere le labbra dal sole. A base di burro di karitè che nutre la pelle, olio di semi di uva che le rende lisce e burro di cacao che le protegge da agenti esterni e di mentolo dall’effetto rinfrescante.

2)Elizabeth Arden Eight Hour Lip Repair

Una crema balsamo labbra dal sapore rinfrescante e gradevole che agisce durante la notte grazie a una barriera protettiva e idratante per le labbra secche e screpolate. Un vero e proprio balsamo per le labbra che dona la giusta idratazione. Si consiglia di applicarlo sulle labbra la sera prima di andare a dormire.

3)Maschera per le labbra

Una maschera per le labbra che ha proprietà idratanti, nutrienti e luminose che permette di dare nuovo vigore a questa zona del viso facendole apparire maggiormente sexy. Riduce la pelle morta sulle labbra e ha un effetto anti-age. Una confezione liquida in cristallo rosa ottima anche come idea regalo.

Oltre a questi rimedi e prodotti per labbra secche, anche i migliori burri naturali per prendersene cura.

