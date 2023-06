Olio di ricino: benefici per capelli e pelle

Sono diversi gli oli che, se usati sulla pelle o i capelli, possono aiutare a dare un altro aspetto. Tra i vari, l’olio di ricino ha proprio queste caratteristiche anche grazie ai vari componenti al suo interno. Scopriamo come usarlo, le caratteristiche e le offerte disponibili sul sito di Amazon.

Olio di ricino

Un prodotto di bellezza molto noto e conosciuto nell’ambito della cosmesi poiché l’olio di ricino ha benefici, non solo per la pelle permettendo di essere maggiormente luminosa, ma anche per i capelli dal momento che risultano più lucenti e splendidi.

Noto soprattutto per le sue proprietà e i nutrienti come acidi grassi quali acido rinoceleico e Omega 6 che permettono di contribuire a un buon benessere e a una salute ottimale sia della pelle che dei capelli. Inoltre è un prodotto ricco di antiossidanti, quindi in grado di combattere anche l’invecchiamento a cui spesso l’epidermide va incontro.

Prende questo nome proprio dai semi di ricino che si caratterizzano per avere un odore e un colore molto particolari. L’olio di ricino è particolarmente denso e intenso. Oggi si usa tantissimo come rimedio naturale per la salute e la bellezza del capello a cui fornisce nutrienti e proprietà rinforzanti e idratanti.

Olio di ricino: benefici su pelle e capelli

Considerando tutte le sue proprietà, l’olio di ricino è particolarmente utile per quanto riguarda la salute e il benessere della pelle poiché contiene nutrienti come la vitamina E che, insieme agli acidi grassi, contribuisce a idratare la pelle sia alla vista che è al tatto.

Ha il compito di stimolare la produzione sia dell’elastina che del collagene che hanno un effetto rimpolpante sulla cute. Si rivela poi molto utile nell’ambito dei prodotti anti-age dal momento che riduce la comparsa delle rughe e delle occhiaie soprattutto nella zona degli occhi, della bocca e della fronte.

Per quanto riguarda invece il cuoio capelluto, l’olio di ricino ha il compito di idratare i capelli in modo da renderli più sani e lucenti. Contribuisce poi a contrastare la perdita del capello proprio perché ricco di proprietà antiossidanti. Stimola la crescita del capello proteggendolo da fattori esterni evitandone l’irritazione.

Per quanto riguarda l’uso sulla pelle si consiglia di diluirlo con altri oli come quello di cocco o di mandorle che hanno un effetto delicato. Bisogna versarlo sulla pelle pulita con un batuffolo e massaggiare. In seguito si risciacqua picchiettando la pelle. Nel caso dell’olio di ricino sui capelli basta diluirlo con altri oli, come quello di jojoba e lasciare agire fino a un massimo di due ore per poi risciacquare.

Olio di ricino: dove ordinarlo Amazon

Un articolo disponibile su Amazon con ottimi prezzi e offerte da non perdere. Basta cliccare la foto per verificare i vantaggi e dettagli. Qui sotto abbiamo stilato una classifica con i tre migliori prodotti a base di olio di ricino che hanno effetti sulla pelle e i capelli accompagnati da una descrizione di ognuno.

1)Bionoble olio di ricino biologico

Un prodotto che aiuta a stimolare la crescita dei capelli, infoltire la barba, ma anche a rinforzare le unghie. Ottimo come maschera nutriente per capelli, per il post depilazione o rasatura, ma anche come prodotto anti-smagliature. Una formula fresca e attiva biologico al 100%.

2)Oxxigena olio di ricino

Una formula senza aggiunta di profumi, non testato su animali e vegano. Un prodotto puro a base di elementi naturali per la salute della pelle e dei capelli. Una formula che rende la pelle elastica e soda, nutre il capello in modo che sia maggiormente lucente. Adatto anche per massaggi e aromaterapia.

3)Siero ciglia allungante rinforzante

Si compone di altri oli come olio di argan e di jojoba con effetto lucente e splendente per i capelli. Indicato per ciglia e sopracciglia. Stimola la produzione di capelli, ciglia e unghie grazie alla cheratina in modo che siano maggiormente forti e potenti.

Oltre all’olio di ricino, vi è anche un altro olio da usare per il benessere della chioma.