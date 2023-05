Olio di argan: tutti i benefici e i prodotti

I capelli sono una parte importante della bellezza femminile. A volte, possono incorrere in alcune problematiche che li danneggiano o li disidratano perdendo così la loro lucentezza e morbidezza. Per prendersi cura della chioma, l’olio di argan è il rimedio naturale indicato grazie a una serie di proprietà. Vediamo come applicarlo sul cuoio capelluto.

Olio di argan per capelli

Per proteggere la chioma e avere capelli che siano lucenti e sani, l’olio di argan è sicuramente il rimedio naturale e la soluzione migliore. Noto anche come oro liquido proprio per le proprietà e caratteristiche, ha origine dai noccioli dell’albero di argan e per la chioma ha sicuramente ottimi vantaggi e benefici.

Non si usa soltanto per il cuoio capelluto, ma anche per le problematiche relative alla pelle, oppure per il corpo ed è ottimo come olio da cucina, come si è soliti usare in Marocco che è il paese di origine di questa pianta e di conseguenza dell’olio. In commercio è possibile trovarlo in forma pura ed è in grado di nutrire e idratare in profondità la chioma.

In commercio si trova facilmente ed è possibile applicarlo in modi diversi a seconda anche delle varie esigenze. Si tratta di un olio molto buono a cui è possibile anche aggiungere altri prodotti come olio di cocco oppure di jojoba o di ricino da miscelare insieme per realizzare un miscuglio per il benessere e salute della chioma.

Per quanto riguarda l’hair routine, è possibile applicarlo come maschera, magari insieme ad altri oli essenziali oppure applicare l’olio di argan dalle radici alle estremità del capello lasciando poi agire per circa mezz’ora. In seguito, si risciacqua passando poi all’asciugatura del capello.

Olio di argan per capelli: benefici

All’interno della propria hair routine, un prodotto come l’olio di argan non può assolutamente mancare dal momento che fa molto bene al capello considerando che apporta una serie di benefici. Protegge i capelli dai danni ossidativi, ma anche dai raggi UV che possono disidratare o seccare il capello dal momento che riesce penetrare proprio in profondità.

Essendo ricco di antiossidanti, è un prodotto utile dal momento che combatte la forfora, alleviando la sensazione di prurito e fastidio che questa condizione comporta. È noto per le sue proprietà lenitive e antinfiammatorie, per cui può essere usato in caso di psoriasi o anche dermatite seborroica o ancora è indicato per il capello secco.

Si consiglia di scegliere una forma pura di olio di argan sui capelli massaggiando delicatamente e lasciando in posa per poi passare al risciacquo e allo shampoo. Dona lucentezza al capello che è secco oppure danneggiato o spento garantendo quello splendore che è tipico di una chioma pulita e in ordine. Contiene infatti degli acidi grassi che aiutano a rendere i capelli maggiormente lucidi.

Un olio che è particolarmente efficace anche per capelli che tendono a spezzarsi facilmente. Se si applica sulle punte aiuta a rafforzarle e renderle molto più flessibili e con meno probabilità che si possano spezzare. Ottimo anche per i capelli crespi poiché disciplina le chiome indomabili districando le doppie punte.

Olio di argan per capelli Amazon

Un olio di bellezza che si trova con buoni prezzi su Amazon dove cliccando la foto si leggono le varie caratteristiche. Qui sotto è stata stilata una classifica con tre prodotti contenenti olio di argan per la salute e benessere della chioma scelti tra i più apprezzati con una descrizione di ciascuno.

1)Revlon professional orofluido

Un elixir nella confezione da 100 ml di olio di argan che dona lucentezza e morbidezza al capello districando i capelli crespi o danneggiati. A base anche di vaniglia e agrumi freschi che dona un profumo piacevole alla chioma. Stimola il rilassamento e il benessere del cuoio capelluto. Basta applicarne piccole quantità per poi lasciare in posa e risciacquare.

2)PraNaturals olio di argan del Marocco

Un prodotto ricco di tantissimi nutrienti che forniscono benefici, non solo alla chioma, ma anche alla pelle dandole un aspetto sano e levigato. Non contiene siliconi o parabeni, ma soltanto ingredienti naturali. Adatto per capelli secchi od opachi e li nutre in profondità. Si può usare come maschera da tenere tutta la notte.

3)Olio di argan puro 100 ml spremuto a freddo

Un prodotto indicato per capelli fragili, ma anche per unghie oppure la pelle o per massaggi rilassanti. Un prodotto versatile che migliora l’aspetto della propria chioma in modo che sia sana e lucente. Si basa su semi di argan selezionati di prima qualità ed estratto con il metodo di spremitura a freddo. Un cosmetico biologico senza parabeni.

Oltre all’olio di argan, vi sono anche altri tipi di olio adatti per la cura del capello.