Sarah Jessica Parker, e con le anche Cindy Crawford, sono letteralmente impazzite per un olio corpo anti age, che promettendo una pelle assolutamente invidiabile, è ormai diventato virale su tutti i social. Ma che cos’ha di tanto speciale questo prodotto? Siete curiose di scoprirlo? Allora questo è di sicuro, l’articolo perfetto per voi!

L’olio corpo anti age più amato dalle più belle del jet set

Il miglior olio per il corpo anti-età di Sarah Jessica Parker? A 58 anni, Sarah Jessica Parker non ha più paura dell’invecchiamento, ma ha scelto di affrontare i segni che il tempo le ha lasciato, come i suoi capelli bianchi (che non vuole nascondere) e le rughe (che ama).

La celebre attrice americana – rimasta nel cuore di tutte noi come Carrie Bradshaw di Sex and the City – ha le sue passioni cosmetiche. Per esempio, ha raccontato al magazine InStyle di non poter fare a meno dell’olio corpo Body Oil di Neutrogena (apprezzato anche dalla top model Cindy Crawford). Quali sono le caratteristiche di questo prodotto bodycare?

La formula leggera al sesamo di Neutrogena Olio per il corpo

Questo prodotto è il vendita anche su Amazon.it, al prezzo di 39 euro.

Secondo Sarah Jessica Parker, la pelle del corpo dovrebbe essere idratata regolarmente per mantenere una lucentezza e morbidezza. Il Body Oil di Neutrogena è arricchito con olio di sesamo, che ha proprietà rigeneranti, nutrienti, illuminanti ed idratanti, note da millenni. Ciò che piace di questo prodotto non è solo il risultato di una pelle setosa, ma anche la capacità di assorbirsi velocemente senza lasciare alcun residuo o lucidità. Il profumo è delicato e piacevole, ed incoraggia l’automassaggio. Questo olio è anche adatto alle pelli più disidratate e sensibili, e può essere utilizzato dopo la doccia o il bagno, quando la pelle è ancora umida. Inoltre, si può versare qualche goccia nell’acqua della vasca da bagno per un rituale di detersione nutriente.

Tre oli corpo per un trattamento nutriente e idratante della pelle

In alternativa al Neutrogena oil, che cosa possiamo acquistare per ottenere ugualmente una pelle di seta, ultracompatta e luminosa? Ecco altre tre alternative eccellenti:

Olio elasticizzante, emolliente e protettivo di Rilastil

Nutriente, crea un’ottima barriera di protezione per mantenere la pelle idratata durante tutto il giorno.

In questo momento, c’è uno sconto del 26%. Su Amazon è possibile acquistare l’articolo a 16 €.

Olio di rosa mosqueta armonizzante di Weleda

Questo prodotto di Weleda è un olio armonizzante a base di rosa canina, che offre una serie di benefici per la cura della pelle. Ricco di acidi grassi essenziali e vitamine, è un’ottima scelta per chi vuole nutrire e proteggere la pelle. L’olio aiuta a ripristinare l’equilibrio e l’elasticità della pelle, rendendolo un’aggiunta perfetta a qualsiasi routine di bellezza.

Applicando questo olio, la pelle si arricchisce di acidi grassi essenziali e vitamine, come la vitamina C, per promuovere un colorito giovane e sano.

Freshly Cosmetics presenta il suo Radiance Body Oil

Ideale per donare luminosità alla pelle.

È possibile acquistare questo articolo a 27 € su Amazon.it. Freshly è un brand innovativo, vegano e cruelty free, che offre ottimi prodotti per la cura della pelle di viso e corpo, nel pieno rispetto delle norme ambientale e promulgando sempre l’amore verso il nostro pianeta, e per le creature che ne fanno parte.

E voi? Quale prodotto vorreste assolutamente provare per una pelle bellissima, anche e soprattutto nel periodo natalizio?

