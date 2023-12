Come combattere la cellulite dall’interno? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Come combattere la cellulite dall’interno

La cellulite è uno degli inestetismi più odiati da noi donne, quell’accumulo di grasso che si manifesta attraverso la comparsa di piccole fossette, soprattutto sui glutei, sui fianchi e sulle cosce. Nonostante non sia una malattia grave, la cellulite è brutta da vedere e può portare molte di noi a sentirsi a disagio, magari nel momento in cui si indossa per esempio il costume da bagno. Le cause della cellulite sono molteplici, dai fattori ambientali a quelli genetici, passando per quelli ormonali e quelli relativi allo stile di vita. Quello che è certo è che fumo, cattiva alimentazione, sedentarietà, alcool e stress, sono fattori che non fanno che peggiorare la cellulite. Al giorno d’oggi esistono diversi rimedi contro la cellulite, ma la verità è che anche i trattamenti più costosi potrebbero non funzionare se prima non ci si prende cura del proprio organismo. La cellulite va infatti combattuta prima dall’interno. Vediamo adesso insieme 10 rimedi per combattere la cellulite dall’interno.

Come combattere la cellulite dall’interno: 10 rimedi utili

Come abbiamo appena visto, la cellulite è uno degli inestetismi più odiati e anche purtroppo uno dei più difficili da curare. Oltre ai vari trattamenti è infatti molto importante iniziare a combattere la cellulite dall’interno, infatti, se non ci si prende cura del nostro organismo, è molto probabile che la cellulite rimanga, anche facendo dei trattamenti mirati. Vediamo adesso insieme 10 rimedi utili per combattere la cellulite dall’interno:

Depurare l’organismo: depurare l’organismo è fondamentale per combattere la cellulite, infatti aiuta a liberarsi dalle tossine e favorisce il microcircolo, la cui disfunzione è proprio alla base della cellulite. Stare attenti all’alimentazione: per depurare l’organismo è fondamentale la corretta alimentazione. Prediligere quindi alimenti come i cereali integrali, frutta e verdura fresche, pesce e yogurt magro bianco. Diminuire i cibi dannosi, quali carni rosse, farina raffinata, zucchero bianco. Bere molta acqua: fondamentale per combattere la cellulite ma anche per la salute generale. Bere molta acqua favorisce la diuresi, ovvero il processo di depurazione dell’organismo. Evitare fumo e alcool: il fumo e l’alcool sono tra le cause della cellulite. Assumere integratori depurativi: esistono diversi integratori che aiutano a depurare l’organismo e a riattivare la circolazione. Importante scegliere sempre degli integratori 100% naturali. Bere il succo di Maqui puro: è il frutto più ricco di antiossidanti al mondo. Provare le bacche di Acai: l’estratto di Acai e il suo succo favoriscono il microcircolo, e sono quindi ottime per combattere la cellulite. Combattere la stitichezza: un intestino che non si svuota regolarmente favorisce la produzione di tossine che intossicano l’organismo e sovraccaricano i sistemi di depurazione. Provare gli estratti secchi: di Ananas, Centella, Vite Rossa, Garcinia e Gynostemma. Combattono la cellulite e la ritenzione idrica. Provare gli estratti secchi: di Pilosella, Betulla, Ortosiphon, Frassino e Ibisco. Efficaci per la depurazione dell’organismo.

Questi sono quindi alcuni rimedi per combattere la cellulite dall’interno. Il consiglio è comunque sempre quello di chiedere consiglio a un esperto del settore.

