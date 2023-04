Oilplaning: come funziona il trattamento di epilazione

Quando si tratta di depilazione, sono diversi i prodotti, ma anche le tecniche o trattamenti che è possibile applicare per eliminare i peli in eccesso dal viso. Una tecnica molto attuale, al momento, è l’oilplaning che dona i giusti benefici. Proviamo a capire come funziona e i giusti consigli per farla nel modo migliore a casa.

Oilplaning

Un metodo o trattamento molto delicato che, come si intuisce dal nome, oilplaning, appunto, si basa su un olio da applicare poco prima della rasatura. Si tratta di un trattamento che permette di rimuovere i peli superflui dal viso ed è indicato soprattutto per le aree maggiormente sensibili e delicate.

Una alternativa ottimale ed efficace, ma molto diversa dal dermaplaning, ovvero una tecnica diventata, anche grazie ai social, molto popolare e nota. Un trattamento conveniente e facile da applicare dal momento che permette di esfoliare la pelle favorendo una rimozione più rapida dei peli superflui. In tal caso, bisogna usare un rasoio, quindi può essere nocivo soprattutto in caso di acne o eczemi sulla pelle.

Un trattamento come l’oilplaning permette di eliminare i peli in eccesso dal viso, ma in modo molto più efficace e senza lasciare cicatrici o residui dal momento che, prima si passa all’esfoliazione della pelle per renderla maggiormente liscia. Applicare l’olio sulla pelle poco prima della rasatura comporta una serie di benefici.

applicare l’olio è molto importante dal momento che protegge da eventuali tagli fungendo così da barriera. Si adatta poi a qualsiasi tipo di pelle, eliminando, non solo i peli in eccesso, ma anche le impurità e il sebo per una pelle maggiormente liscia ed elastica. Un trattamento da integrare perfettamente anche alla beauty routine quotidiana.

Oilplaning: come fare

Per un trattamento come l’oilplaning non è necessario recarsi presso un centro o salone di bellezza, ma è possibile svolgerlo anche a casa grazie a una serie di utili consigli e prodotti adatti, come l’olio di jojoba che è particolarmente indicato per trattare la pelle. Bisogna, prima di tutto, applicare questo olio e massaggiare sulla pelle del viso asciutta.

Con una mano si tende la pelle, mentre con l’altra si usa il rasoio inclinandolo fino a formare un angolo di 45° circa. Ovviamente, come accade in ogni trattamento di epilazione, il rasoio va usato nella direzione della crescita del pelo con dei piccoli movimenti lineari verso il basso. In seguito a fine trattamento, si applica poi l’olio per lenire la pelle.

Riguardo il tipo di olio da usare nella tecnica dell’oilplaning, si consiglia quello a base di squalano che ha il compito di riparare la barriera idrolipidica e prevenire così la disidratazione. Si consiglia poi di usare degli oli che siano specifici per il viso e per il tipo di pelle in modo da non creare danni o altre problematiche all’epidermide.

Sono davvero tanti i benefici per questo trattamento di epilazione. Infatti, permette, non solo di eliminare i peli soprattutto sul viso, ma anche di donare maggiore luminosità al viso ottenendo così una pelle più radiosa, liscia ed evitando un colorito eccessivamente spento.

Oilplaning: prodotti Amazon

Sono diversi i prodotti per l’epilazione da ordinare su Amazon con varie offerte e sconti imperdibili. Cliccando l’immagine si visualizzano i vari dettagli. Qui sotto la classifica con i tre migliori prodotti, tra creme e oli, per l’oilplaning scelti tra quelli maggiormente richiesti per una pelle liscia e morbida, oltre che luminosa.

1)la Roche Posay Rosalia Gel micellare

Un gel in confezione da 195 ml indicato per la pelle grassa del viso che ha proprietà detergente, ma anche lenitiva, quindi indicata subito dopo il trattamento di rimozione dei peli in eccesso. Basta semplicemente applicarlo con un batuffolo di cotone per poi rimuoverlo. Un gel molto delicato che dona il giusto comfort al viso.

2)Olio di jojoba puro, biologico

Un prodotto naturale a base di ingredienti come la vitamina E che è indicato per vari scopi: capelli, unghie, ma anche per idratare la pelle. Dona una pelle ringiovanita, morbida e luminosa ed elastica. Grazie ai sali minerali al suo interno, permette di attenuare le cicatrici. Una formula vegana, sostenibile, adatta da applicare per rimuovere la peluria.

3)Gel di aloe vera

Una formula a base di aloe vera da 200 ml dalle proprietà calmanti e lenitive, idratante e indicata da usare subito dopo la depilazione. L’aloe ha funzione astringente e purificante. ottima dopo la rasatura e la depilazione per le sue proprietà antinfiammatorie. Un prodotto che combatte anche la secchezza della pelle.

Oltre all’oilplaning, sono raccomandate anche le migliori strisce depilatorie per la ceretta del viso.