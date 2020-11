Purtroppo in questo periodo di lockdown i centri estetici sono chiusi, ma lo stesso si può realizzare una depilazione perfetta fai da te in casa. L’importante è preparare la pelle nel modo adeguato e utilizzare solo prodotti specifici e molto validi.

E perché no, se riuscite a superare la prova, ogni tanto in futuro potete farvela tranquillamente da sole senza bisogno dell’estetista.

Depilazione fai da te: i consigli

Fare la depilazione a casa non è un’impresa così difficile e impossibile. Basta seguire qualche piccolo consiglio e trucchetto per rendere la propria pelle liscia come dall’estetista. Certo, come in ogni cosa, bisogna prestare molta attenzione al procedimento e ai singoli prodotti che si vanno ad utilizzare perché basta un niente che si può rovinare la pelle.

Oltre a ciò, scegliete il metodo che più si adatta al vostro tipo di pelle e corpo e quello che vi sembra più fattibile per le vostre esigenze.

Le soluzioni a disposizione sono veramente tante, dalla ceretta fatta in casa, alla classica cera con spatola, dal rasoio e perfino alla luce pulsata. Prima di passare in rassegna tutti questi metodi, vi ricordiamo che è veramente importante preparare la pelle con un’adeguata esfoliazione periodica e seguita da un’adeguata idratazione nel post-depilazione.

Rasoio

Partiamo da un metodo molto semplice per tutte: il rasoio. Si tratta di uno strumento comodo e allo stesso tempo veramente facile da utilizzare. In più, essendo molto pratico e veloce, lo si può usare in qualsiasi momento, anche sotto la doccia o durante un bagno. Se invece preferite dedicargli un momento a parte, l’importante è di bagnare la pelle prima di passarlo con dell’acqua calda. In commercio, ne esistono di diverse tipologie, pensati per i diversi tipi di pelle.

Un buon consiglio è quello di utilizzare solo prodotti specifici per la depilazione femminile e indicati per il proprio tipo di pelle.

Crema depilatoria

Altro metodo semplice da utilizzare è la crema depilatoria.

Facile, pratico e veloce, ma non è indicato per le pelli più sensibili che potrebbero avere delle controindicazioni come bruciore o rossore. Per evitare possibile reazioni cutanee, è bene fare un test prima di applicare la crema su tutta la zona interessata. Anche in questo caso, è importante idratare a fine depilazione con olio o crema.

Ceretta fai da te

La ceretta fai da te è una delle pratiche più amate ed utilizzate a casa. Magari non si otterranno gli stessi risultati come dall’estetista, ma ci si può avvicinare. Come detto, basta utilizzare solo prodotti specifici! La prima cosa da scegliere è se applicare cera a caldo o cera a freddo. La prima è composta da un mix di cere e resine che deve essere riscaldato in un fornetto o in un microonde. Mentre la seconda è a base di zucchero di canna e miele ed è consigliata soprattutto per chi ha problemi di capillari.

Epilatore

Infine, l’ultimo metodo che vi consigliamo è l’epilatore. Si tratta di uno strumento veloce da utilizzare e garantisce un risultato duraturo. Va bene per tutti i tipi di pelle anche per quelle più sensibili perché riduce al minimo il dolore dello strappo. Uno strumento ancora più particolare è l’epilatore a luce pulsata, che è dotato di una lampada che va ad agire sul follicolo impedendo così al pelo di ricrescere.