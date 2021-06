Non sempre si ha tempo e voglia di recarsi dall’estetista per la ceretta, si può quindi ricorrere alle comodissime strisce depilatorie, da usare a casa: le migliori per viso e corpo.

Migliori strisce depilatorie

I metodi di depilazione sono davvero molti.

Chi non ama avere peli superflui e desidera una pelle liscia alla vista e al tatto, ma non ha tempo e/o voglia di andare dall’estetista, può ricorrere alle strisce depilatorie.

Certo, esiste anche il rasoio, il cui risultato dura però veramente poco. Perché quindi non usare le strisce? Sono veramente pratiche e i risultati sono simili a quelli di una ceretta professionale. Si tratta di pezzi di tessuto, plastica o tnt, su cui è applicata della cera, che una volta scaldata leggermente tra le mani, permetterà di strappare i peli.

Sono perfette per le gambe, per l’inguine, per le braccia, per le ascelle e per il viso.

Ciò che cambia è la forma della striscia e la sua delicatezza in base alla zona su cui si vogliono strappare i peli.

Ecco quindi le migliori strisce depilatorie facilmente reperibili in commercio per la depilazione del corpo e del viso.

Migliori strisce depilatorie: per il corpo

Le aree del corpo su cui si possono usare le strisce depilatorie sono diverse: gambe, braccia, inguine, ascelle, schiena. La sensibilità al dolore di ognuno è differente, ma, in linea generale, ci sono delle zone più delicate di altre: inguine e ascelle.

Proprio per questo esistono delle strisce apposite per le varie aree.

Per quanto riguarda gambe e braccia, Veet si conferma uno dei brand più validi. Le easy gel, perfette per pelli sensibili, sono super efficaci e, al tempo stesso, molto delicate grazie all’olio di mandorla e fiordaliso. La confezioni, al suo interno, contiene 16 strisce. Si trovano facilmente nei supermercati, ma anche nei grandi e-commerce.

Anche le strisce depilatorie Depilzero sono efficaci e sensibili allo stesso tempo. Arricchite anch’esse con olio di mandorla, si avvalgono delle proprietà dell’orchidea. Efficaci anche sui peli più corti, sono l’ideale per rimuovere i peli da gambe e braccia.

Inguine e ascelle sono delicatissimi. Solitamente, infatti, hanno peli molto duri e pelle sensibile. Proprio per questo, è essenziale usare delle strisce depilatorie estremamente delicate. Anche in questo caso, Veet, si conferma tra i leader del settore con delle strisce delicatissime, perfette per le zone più sensibili e soggette a possibili irritazioni. La cera aderisce solo ai pelli e non alla pelle.

Migliori strisce depilatorie: per il viso

Per la depilazione del viso, serve una cera molto delicata, che non dia inizio ad arrossamenti e irritazioni.

Bottega verde propone le strisce depilatorie extra delicate con camomilla e calendula. La confezione contiene 16 strisce e due salviette post depilazione. Il prodotto è perfetto per eliminare velocemente la peluria dal viso, in modo efficace e duraturo.

Anche Lycia ha delle strisce depilatorie viso estremamente efficaci. Le Perfect touch assicurano una depilazione efficace e duratura. Grazie alla cera d’api, catturano il pelo sin dalla radice, unendo anche l’azione emolliente dell’olio di jojoba.

